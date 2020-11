Após aumento de internações, governo de SP prorroga quarentena

A quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 16 de dezembro. O decreto estendendo a medida sanitária de combate à covid-19 foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 17. A decisão foi tomada um dia após o governo de São Paulo adiar a reclassificação das fases da quarentena no estado, que estava prevista para a segunda-feira, 16. Até lá, as fases continuam iguais, sem alterações.

De acordo com o governo, um problema no sistema do Ministério da Saúde que compila todos os dados da pandemia, identificado na semana passada, motivou a alteração. A previsão é fazer uma nova avaliação no dia 30 de novembro.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, são necessárias duas semanas de atualização de dados de forma regular para fazer uma nova avaliação da quarentena.

Na semana passada, o Ministério da Saúde reconheceu a falha no sistema, que afetou a atualização de dados por vários dias. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse que a pasta encontrou indícios de que foi alvo de uma tentativa de ataques cibernéticos, o que a levou a bloquear o acesso às suas redes para garantir a segurança dos dados.

Saúde confirma aumento de internações

Pela primeira vez, o governo de São Paulo disse, na segunda-feira, 16, que houve um aumento no número de internações de pessoas com a covid-19 em leitos de enfermaria e de UTI em todo o estado.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, a média diária de internações em leitos de enfermaria e UTI na última semana ficou em 1.009 novas solicitações. Isso representa um crescimento de 18%, se comparado com a semana anterior.

–

Apesar do aumento, a taxa ainda está inferior ao registrado no pico da pandemia, em julho, quando havia quase 2.000 novas internações diárias em hospitais públicos e privados.

Segundo a secretária Patricia Ellen, o aumento foi sentido de forma igual em todas as unidades de saúde do estado e oscilou entre 14% e 18%.

Esse crescimento nas internações coincidiu com duas semanas após o feriado de Finados, em que várias aglomerações foram registradas, principalmente na Baixada Santista. De acordo com especialistas em Saúde, a covid-19 normalmente se manifesta em até 14 dias após a exposição com o vírus.

Como está a quarentena

Na última atualização feita em outubro, 76% da população do estado entrou na fase 4 verde da quarentena, em uma escala que vai de 1 vermelha, a mais restrita, até a 5 azul, quando há a volta total das atividades, mas com medidas de segurança, como uso de máscara. Toda a Grande São Paulo está na fase 4 verde.

–

Nesta etapa 4 verde da quarentena, o comércio, bares, restaurantes, academia e salões de beleza podem ampliar a capacidade de funcionamento de 40% para 60%. O setor cultural é beneficiado, com abertura de cinemas, museus, teatros, casas de espetáculo, também com capacidade de 60%. O uso obrigatório de máscara e álcool gel continuam em vigor. Eventos de grande aglomeração permanecem proibidos.