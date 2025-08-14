Após apreender R$ 14 mi em espécie, PF faz operação contra organização criminosa em São Paulo

Operação Estafeta: PF apreendeu R$ 14 milhões em espécie com servidor público de São Bernardo do Campo, em julho de 2025. (Reprodução/Polícia Federal)
Redação Exame
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07h39.
A Polícia Federal (PF) deflagra, na manhã desta quinta-feira, 14, a Operação Estafeta, que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro de uma suposta organização criminosa.
Segundos investigadores, há indícios de atuação na administração pública do município de São Bernardo do Campo/SP.
Os agentes cumprem dois mandados de prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão.
As medidas, autorizadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, também incluem afastamento de cargos públicos, quebra de sigilos bancário e fiscal, além de monitoramento eletrônico.
A investigação teve início em julho, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — entre reais e dólares — com um servidor público suspeito de integrar o esquema.
Os mandados ocorrem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa.