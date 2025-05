Após afogamentos em show de Madonna, bombeiros pedem que fãs de Lady Gaga evitem mergulhos à noite

Enquanto os fãs de Lady Gaga estão preocupados em curtir as músicas e fazer os melhores cliques durante o megashow na Praia de Copacabana no sábado, os bombeiros do Rio fazem um alerta: que, durante a noite, as pessoas não mergulhem no mar.

Na apresentação de Madonna, no ano passado, a corporação contabiliza 30 afogamentos durante o show. Para previnir os casos, além de um vídeo com o alerta, que será reproduzido no telão do palco antes do show, o Corpo de Bombeiros manterá ativos 12 postos de salvamento, do Leme a Copacabana, durante a noite de sábado.

Num dia comum, a operação desses postos se dá do nascer do sol até o pôr do sol. Segundo o major Fábio Contreiras, porta-voz dos bombeiros, a visibilidade é reduzida durante a noite e a chance de afogamento no horário é grande.

Um drone da corporação, por exemplo, sobrevoará a praia durante a noite e pode emitir mensagens gravadas, através de um alto falante interno, mandando banhistas deixarem a água, se for o caso. Os recados são em português e em inglês.

Além do cuidado com o mar, Contreiras faz outros alertas: indica que o público venha de calçado fechado, já que pode haver caco de vidro e latas na areia, que podem cortar o pé; além de maneirar na bebida alcoólica e se hidratar ao longo do dia; assim como identificar crianças com pulseira, com nome e telefone do responsável.

Ao todo, 400 bombeiros estão mobilizados para o show, assim como seis forças-tarefa, como grupos instalados na Avenida Princesa Isabel, no Forte de Copacabana, no Quartel de Copacabana e próximo ao palco, assim como equipes aéreas - helicóptero e drone - e marítima.