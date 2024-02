Após acordo, Lula e Tarcísio anunciam parceria para construção do túnel Santos-Guarujá

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o Ministro de Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho, assinam nesta sexta-feira, 2, em Santos, o termo de cooperação técnica para a execução das obras do túnel Santos-Guarujá.

Segundo o ministério de Portos, o termo tem como objetivo consolidar a parceria entre os governo federal e do estado, para definir as ações e agenda necessárias à execução do empreendimento. O anúncio da obra acontece após Lula e Tarcísio se reunirem na terça-feira em Brasília para resolver o impasse sobre como ficaria a construção do projeto, com estimativa de investimento de R$ 6 bilhões.

A obra estava prevista para ser incluída no Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento), em uma parceria com o governo do estado. Porém, em março de 2023, o Ministério de Portos e Aeroportos, comandado na época por Márcio França (PSB), anunciou que o governo federal tinha outros planos para a obra, que seria executada com recursos da União e do Porto de Santos, sem necessidade de PPP ou de financiamento cruzado com o governo estadual.

Para reverter a situação, Tarcísio debateu o assunto em reunião com Lula, os ministros Rui Costa, responsável pelo PAC, e Silva Costa Filho, do mesmo partido do governador paulista. Um acordo foi costurado ao fim do encontro.

Na quarta-feira, 31, Tarcísio disse que a conversa foi "muito boa" e que o governo federal e estadual vão dar "um grande exemplo de trabalho conjunto". Ao dar detalhes da operação, o governador paulista disse que R$ 2,7 bilhões serão investimentos do governo estadual, R$ 2,7 bilhões do governo federal e R$ 600 milhões de um sócio privado.

Em publicação no X após a reunião, Lula disse que conversou com governador de SP sobre a parceria para tornar realidade um "sonho de mais de 100 anos", além de discutir outros projetos e investimentos para o estado.

Como vai ser o túnel Santos-Guarujá?

Segundo Tarcísio, o túnel de 860 metros de extensão deve levar três anos para ser construído, com expectativa de conclusão no final de 2028. A ligação Santos-Guarujá é esperada por toda comunidade da região portuária e população do entorno, com perspectiva para melhorar o fluxo de pedestres que transitam entre as duas cidades, além de permitir mais segurança às embarcações que escalam o Porto de Santos para realizar operações.

Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, há planos para a construção de uma ligação seca entre as duas cidades ao menos desde 1927, quando se cogitava a escavação de um túnel para a passagem de um bonde elétrico. Em 1948, a proposta era fazer uma ponte levadiça no local. Já em 1970, a alternativa discutida previa uma ponte com acesso helicoidal, que permitia a passagem de navios.