Após acidente com Kayky Brito no Rio, Paes diz que reduzirá limite de velocidade em avenida

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), criticou nesta segunda-feira, 4, a velocidade máxima permitida em algumas vias da capital, como aquela em que o ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado, 2.

Segundo Paes, "não é admissível" que uma avenida na orla da cidade permita que motoristas atinjam 70 km/h. Ele afirmou que pediu à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) para alterar os limites de velocidade.

Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo quando tentava cruzar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa Orla - um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70km é um absurdo", afirmou o prefeito.

"Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CET-RIO me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade!", acrescentou o prefeito.

Estado grave

Após o acidente, Kayky Brito foi inicialmente levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul carioca, onde foi constatado politraumatismo. Horas depois, o ator foi transferido para o Copa D'Or, um hospital particular de Copacabana, também na zona sul.

Segundo boletim médico divulgado no domingo, 3, ele está sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O atropelamento está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). O motorista foi ouvido e passou por exame de alcoolemia cujo resultado mostrou que ele não estava embriagado. No depoimento, o motorista declarou que estava dentro do limite permitido para a via.