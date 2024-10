Após 12 convites, campanha de Nunes sugere a realização de apenas três debates no 2º turno em SP

A campanha do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) afirmou nesta segunda-feira, 7, que vai propor aos veículos de comunicação que realizem menos encontros nesses próximos 15 dias.

Nunes enfrentará o deputado Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno em São Paulo, após a disputa mais apertada desde a redemocratização.

O QG emedebista informa que já há convites de 12 veículos dentro de um período de 15 dias, entre 10/10 a 25/10. A sugestão de Nunes é que os veículos façam parcerias para realizar três grandes eventos.

"A sugestão é que os veículos façam parcerias para 3 eventos, com o objetivo de termos uma campanha mais propositiva e atenciosa à população de São Paulo", disse a campanha em nota.

Procurada pela EXAME, a campanha de Boulos ainda não se posicionou sobre a proposta do atual prefeito.

Até o momento, cinco veículos divulgaram sa datas para debates no segundo turno. A Band deve realizar o primeiro encontro, no dia 14 de outubro, e a Globo, o último, no dia 25 de outubro.

Debates foram centrais na campanha em SP

A corrida eleitoral na capital paulista foi marcada por um número recorde de debates durante o primeiro turno, com 11 eventos no total. Os embates foram decisivos para o desenrolar do pleito, especialmente para o influenciador Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar, mas próximo de Nunes e Boulos.

A postura pouco convencional de Marçal nos debates gerou discussões agressivas e pouco focadas em propostas. Esses confrontos resultaram em dois episódios de agressão: uma cadeirada do apresentador José Luiz Datena (PSDB) em Marçal e um soco de um assessor do influenciador no marqueteiro de Nunes.

As propostas para reduzir o número de debates visam evitar a repetição de conflitos e proporcionar um debate mais centrado nas propostas para São Paulo.