Apagão no centro de SP: Moradores da região reclamam; Santa Casa opera com gerador

Um apagão deixou bairros na região central de São Paulo sem energia elétrica nesta segunda-feira, 18. Segundo a Enel, empresa responsável pela distribuição na capital paulista, a interrupção do fornecimento de energia seria fruto de uma ocorrência na rede subterrânea.

De acordo com a distribuidora, equipes estão atuando para reparar os problemas e identificar as causas que ainda não são conhecidas. Um hospital e clientes prioritários da área sem energia irão receber geradores disponibilizados pela empresa.

A Santa Casa de Misericórdia afirmou em nota que os setores de internação e emergência do Hospital Sede, na Rua Doutor Cesário Motta Júnior, estão sendo alimentados por geradores próprios. No local, procedimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas foram reprogramadas.

O hospital destacou que não há previsão de restabelecimento de energia no local por parte da Enel.

Nas redes sociais, moradores relatam o problema nas regiões da Rua Augusta e Rua da Consolação. O problema afeta também áreas de Santa Cecília e Higienópolis, de acordo com os relatos.

Por que houve o apagão?

A interrupção no fornecimento de energia registrada desde a manhã desta segunda-feira, 18, na região central de São Paulo foi provocada por uma escavação realizada pela Sabesp, informou há pouco a Enel Distribuição São Paulo ao Broadcast Energia.

Conforme nota enviada pela concessionária de energia, a escavação da empresa de saneamento "atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora, causando interrupção no fornecimento de energia em parte dos bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque".

Segundo a Enel, as equipes das duas empresas atuaram em parceria durante toda a tarde e seguem trabalhando para normalizar o serviço.

A interrupção ocorreu por volta das 10h30. A distribuidora de energia informou que deslocou "de imediato" equipes de técnicos e eletricistas ao local para identificar a causa e realizar o reparo da rede. Também disponibilizou geradores para atender um hospital e outros clientes prioritários e realizou manobras para isolar o trecho afetado.

Questionada sobre o prazo para o pleno restabelecimento do fornecimento na região, a Enel afirmou à reportagem que está trabalhando para normalizar "o mais breve possível".

Apagões tem motivado críticas contra a Enel

A Enel tem estado no centro das atenções dos moradores da cidade de São Paulo em razão das sucessivas interrupções de energia nos últimos meses. As quedas no fornecimento durante o verão ocorreram em cenários ligados a tempestades que afetaram a cidade, derrubando árvores e atingido a rede elétrica. A concessionária diz atender aos chamados e agir para o rápido restabelecimento do serviço.

Um apagão em novembro do ano passado motivou críticas do prefeito Ricardo Nunes (MDB) contra a empresa. Nunes chegou a acionar a Justiça e a Aneel, agência federal, contra a Enel diante das interrupções no fornecimento. A Justiça chegou a determinar que a empresa aperfeiçoasse seu plano de contingência enquanto a agência regulatória disse na oportunidade que acompanhava a situação.

A ocorrência desta segunda-feira, no centro da cidade, não ocorreu em razão de eventos climáticos como os anteriores. A cidade vê uma onda de calor nos últimos dias e, no momento da interrupção, não havia registro de chuva na região.

