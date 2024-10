Apagão em SP: governo publica MP que libera R$ 150 milhões em crédito para empresários prejudicados

O governo federal publicou nesta quinta-feira, uma medida provisória que libera uma linha de crédito que vai disponibilizar até R$ 150 mil para empresários que tiveram prejuízos com o apagão de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo neste mês.

O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa será responsável pela linha de crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A MP consta no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta.

O crédito será concedido apenas a pessoas jurídicas. Para contratarem o empréstimo, será necessário:

Comprovar estar domiciliado ou ter estabelecimento situado em algum dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo.

Apresentar declaração de que tiveram prejuízos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, entre os dias 10 e 20 de outubro de 2024

A medida vai permitir a contratação de até R$ 150 mil em créditos para empresas. O montante será limitado a até 60% da receita bruta anual do ano anterior à contratação do empréstimo.

No caso de empresas abertas a menos de um ano, no entanto, o limite é fixado em 50% do capital social ou a até 60% de doze vezes a média da sua receita bruta mensal apurada desde o início de suas atividades.

As regras são diferentes para profissionais liberais. Neste caso, o limite de crédito é de até R$ 100 mil, limitado la até 50% do total anual do rendimento do trabalho declarado no ano-calendário anterior ao da contratação da linha de crédito.

Segundo a MP, empresários serão obrigados a devolverem o valor dos empréstimos se apresenterem declarações falsas.

Os empréstimos devem respeitar a taxa de juros anual máxima igual à taxa Selic, acrescida de 4,5%, no máximo, sobre o valor concedido.