Apagão em SP: Flávio Dino notificará Enel por interrupção de serviços na cidade

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira, 6, que a Pasta notificará, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a concessionária de energia elétrica em São Paulo "para explicar a interrupção nos serviços essenciais" em referência à falta de fornecimento de energia elétrica na região.

Conforme informou o Estadão/Broadcast, até às 8 horas, cerca de 500 mil dos 2,1 milhões de consumidores afetados pela falta de energia elétrica decorrente do temporal que atingiu a área de concessão da Enel São Paulo na última sexta-feira, 3, aguardavam o restabelecimento do serviço.

O ministro disse no seu perfil no X, antigo Twitter, que outras medidas serão anunciadas pelo secretário Nacional do Consumidor da Pasta, Wadih Damous. Procurada, a assessoria de comunicação do Ministério da Justiça informou ainda não ter detalhamento sobre o anúncio.

A Enel São Paulo afirmou que trabalha para "restabelecer o serviço para a grande maioria dos clientes até a próxima terça-feira (dia 7)".

Apagão em São Paulo chega a mais de 60 horas com 500 mil imóveis ainda sem energia

Cerca de 500 mil residências continuam sem luz desde o temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira, 3. A informação foi emitida pelas empresas que administram o abastecimento elétrico na noite deste domingo.

Até o momento, cerca de 1,6 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de cerca 2,1 milhões afetados na última sexta-feira. O apagão já chega a mais de 60 horas.

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para mais de 76% dos clientes. A estimativa é que na próxima terça-feira, 7, toda a rede esteja recomposta.

Aneel convoca distribuidoras de energia de SP para reunião nesta segunda-feira

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou distribuidoras de energia que atuam no Estado de São Paulo para uma reunião nesta segunda-feira, 6. A intenção é discutir a queda no fornecimento do serviço nos últimos dias devido às fortes tempestades na sexta-feira, 3. A informação foi confirmada ao Estadão pelo diretor-geral da agência reguladora, Sandoval Feitosa.

A reunião será durante a tarde e deve contar com a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Devem participar também representantes da Enel SP, CPFL, Elektro, Energia Sul-Sudeste e EDP, que atuam no Estado.