Ao vivo: Flávio Dino fala sobre investigações dos atos terroristas em Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, convocou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 9, para falar sobre as investigações dos atos golpistas ocorridos em Brasília na tarde de domingo, 7. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, acusado de conivência com os ataques.

As ações são uma resposta aos atos terroristas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que decidiram radicalizar o discurso e foram até a Esplanada dos Ministérios pedindo a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), intervenção militar e Bolsonaro de volta ao poder. O grupo furou o bloqueio da Esplanada e na sequência invadiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Pela manhã desta segunda, os presidentes dos três poderes da República divulgaram nota conjunta de repúdio em resposta aos atos terroristas em Brasília. A nota foi divulgada após reunião e é assinada por Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente da República), Veneziano Vital do Rêgo (Presidente do Senado em Exercício, com a viagem do presidente Rodrigo Pacheco), Arthur Lira (Presidente da Câmara dos Deputados) e Rosa Weber (Presidente do Supremo Tribunal Federal).

