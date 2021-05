Ao vivo: Ex-ministro Eduardo Pazuello depõe na CPI da Covid; acompanhe

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depõe na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta quarta-feira, 19, na terceira semana de trabalho do colegiado. O depoimento é um dos mais esperados pelos senadores, que pretendem questioná-lo sobre as medidas tomadas durante os dez meses que ele passou no comando da pasta, entre maio de 2020 e março de 2021.

A ida de Pazuello ao colegiado estava marcada para 5 de maio, mas foi remarcada após ele ter avisado, na véspera, que teve contato com duas pessoas diagnosticadas com covid-19.

Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, Pazuello poderá permanecer em silêncio na CPI, caso entenda que as respostas às perguntas podem gerar provas contra ele mesmo. Lewandowski concedeu habeas corpus ao ex-ministro, a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), na última sexta-feira, 14, e permitiu que o ex-ministro fique calado para não se autoincriminar.

Acompanhe ao vivo