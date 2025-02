Ao menos 90 pessoas ficam desabrigadas ou desalojadas após chuvas no Paraná

Ao menos noventa pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas na cidade de Morretes, após chuvas intensas no estado do Paraná durante a noite de ontem e madrugada deste sábado.

Em Paranaguá, as áreas mais afetadas foram Colônia Pereira e Alexandra.

Segundo a Defesa Civil, a água já baixou, e agora está sendo realizado o levantamento dos danos às residências. As cidades de Guaratuba e Antonina também foram atingidas.

Em um dos incidentes, 13 estudantes que voltavam para casa após o turno da noite ficaram ilhados dentro de um micro-ônibus no bairro Cubatão, em Guaratuba. O veículo não pôde seguir viagem depois que a água tomou conta da pista.

Uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e da Defesa Civil está atuando no atendimento às vítimas, com mais de 50 bombeiros, além de servidores municipais e 13 profissionais do Samu. As operações contam com o apoio de aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), forças de segurança e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Três mil pessoas foram impactadas

De acordo com um balanço preliminar da Defesa Civil, cerca de 3 mil pessoas foram impactadas direta ou indiretamente no litoral. Nem todas tiveram suas casas alagadas, mas muitas enfrentam dificuldades de locomoção devido ao nível da água.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em menos de 18 horas, o acumulado de chuvas alcançou 276,2 mm em Morretes, 171,8 mm em Antonina, 144,4 mm em Paranaguá, 173,8 mm em Guaraqueçaba, 170,6 mm em Matinhos e 282,4 mm na Serra do Mar, na BR-277.

A Serra do Mar registrou dois deslizamentos durante a madrugada. Os trechos chegaram a ser totalmente interditados, mas já contam com desvios.

Na PR-508, um trecho na altura do km 2 alagou, bloqueando o tráfego nos dois sentidos. O mesmo ocorreu na PR-407, na altura do km 1,2. Os dois trechos já foram liberados.