Ao menos 3 municípios da Grande SP iniciam vacinação de adolescentes

Ao menos três municípios da Grande São Paulo anteciparam o início da vacinação contra a covid-19 dos moradores de 12 a 17 anos.

Em coletiva na manhã desta segunda-feira, 16, o governo estadual confirmou o início oficial da aplicação para este público na próxima quarta-feira, 18, com prioridade para os adolescentes com comorbidades ou deficiência, gestantes e puérperas, embora a data vá variar de acordo com o estoque de cada prefeitura.

A vacinação de adolescentes é feita com a vacina da Pfizer, a única autorizada no Brasil para esta faixa etária.

A expectativa do Instituto Butantan é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se pronuncie ainda nesta semana sobre o pedido de liberação da aplicação da Coronavac na população a partir dos três anos, feito em 30 de julho.

"A informação que eu tenho é que a análise técnica do processo terminou na sexta-feira. E que, neste momento, está na diretoria colegiada. Portanto, pode sair nesta semana a decisão", comentou o diretor do Butantan, Dimas Covas. "Isso pode mudar o panorama de aplicação de vacinas nos próximos meses."

Na coletiva, o governo João Doria (PSDB) voltou a criticar o Ministério da Saúde pela redução no proporcional de vacinas enviadas ao Estado. "Nesse momento, temos muito mais jovens. Para que possamos continuar a vacinar, nós precisamos de vacina" declarou o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Poá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

O município de Poá começou a vacinação de adolescentes com comorbidades, gestantes e puérperas na sexta-feira, 13. A data para o início do público em geral de 12 a 17 anos ainda não foi divulgada.

Já Ribeirão Pires iniciou a aplicação da vacina em adolescentes no sábado, 14, voltada para os que têm comorbidade. Nesta segunda-feira, a campanha foi ampliada para todos os que têm 17 anos, enquanto os demais serão contemplados em datas subsequentes. Ao todo, a prefeitura estima vacinar 8,4 mil pessoas na faixa etária.

Em Rio Grande da Serra, por sua vez, a vacinação desse público começou no domingo, 15, com foco nos que têm deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. A previsão é que a aplicação seja ampliada ao longo da semana.