Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina CanSino contra covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou nesta quarta-feira, 10, ter recebido o pedido de uso emergencial da vacina Convidecia, fabricada pelo laboratório CanSino. O pedido foi apresentado pelo laboratório Biomm, que é o representante no Brasil do fabricante da vacina, produzida na China.

Este é o segundo pedido de autorização para aplicação da vacina no Brasil. Em maio, a empresa Belcher Farmacêutica e e o Instituto Vital Brazil S.A enviaram a solicitação para a agência, mas a vacina não foi avaliada pela Anvisa porque o laboratório chinês rompeu o acordo comercial com a sua empresa.

Segundo a Anvisa, o pedido enviado na última segunda-feira, 8, já está em análise pela equipe técnica. Nos pedidos de uso emergencial, as primeiras 24 horas são dedicadas a uma triagem do processo para verificar se os documentos necessários estão disponíveis. Se houver faltar dados importantes, a agência pode solicitar as informações adicionais ao laboratório.

O órgão terá sete dias para analisar o pedido de uso emergencial. O prazo não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela Agência dentro do processo.

O governo federal chegou a sinalizar a disposição de comprar 60 milhões de doses da Convidecia, a US$ 17 por dose, porém as negociações não avançaram.

O imunizante é feito a partir de um adenovírus humano não replicante, assim como as vacinas da Oxford com a AstraZeneca, Sputnik V e Jonhson & Johnson com a farmacêutica Janssen. Assim como a última, ela é de dose única. O imunizante da CanSino atende aos padrões técnicos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Como pode ser armazenado e transportado de forma estável entre 2°C e 8°C, o imunizante é de fácil armazenamento.

A vacina foi a primeira de dose única a ser aprovado na China pela Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA). Antes, em junho de 2020, a vacina só era autorizada para uso em militares chineses após aval da Comissão Militar Central da China.

Eficácia da Convidencia

Os dados de análise provisória do ensaio clínico de fase III indicam que o imunizante tem eficácia geral de 65,28% na prevenção geral da covid-19 sintomática 28 dias após a vacinação. Porém, a eficácia é maior em até 14 dias após a vacinação, subindo para 68,83%.

A mesma coisa acontece na prevenção de sintomas graves contra a covid-19: após 28 dias da vacinação, a eficácia é de 90,07%; já 14 dias depois da aplicação da dose única, é de 95,47%.

