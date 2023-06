Anúncio de programa de carros mais baratos deverá ser feito ainda hoje, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o anúncio do programa automotivo - que vai contemplar carros populares, ônibus e caminhões - deverá ser feito ainda neste dia 5, após cerimônia por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente.

"(A reunião com Lula) foi boa. Temos a solenidade das 15 horas, do meio ambiente, e depois da solenidade a gente vai anunciar", disse Haddad ao retornar ao Ministério da Fazenda, após a reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad não deu detalhes de como será o anúncio. Mais cedo, o ministro já havia declarado que o programa para baratear os carros populares foi reformulado para contemplar, também, caminhões e ônibus.

Na última semana, Haddad chegou a dizer que o presidente Lula já havia dado o aval para o desenho da medida, que busca trazer o preço dos automóveis mais baratos para cerca de R$ 60 mil. No entanto, houve mudanças na proposta, que foram discutidas com Lula na manhã desta quinta.