Antes da prisão, fugitivos de Mossoró receberam Pix de morador do Complexo do Alemão, diz PF

A Polícia Federal identificou que durante os 51 dias em que ficaram foragidos, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça chegaram a ser resgatados de carro da comunidade de Juremal, em Baraúna (RN), e receberam dinheiro de um homem cujo endereço fica no Complexo do Alemão, no Rio, área dominada pelo Comando Vermelho.

Fugitivos de Mossoró passaram a receber auxílio de facção criminosa

Segundo a PF, esses indícios indicam "o possível interesse da facção carioca (Comando Vermelho) em apoiar e financiar os fugitivos do presídio federal de Mossoró", diz trecho de decisão judicial obtida pelo GLOBO, que autorizou a prisão de um dos suspeitos de ajudar a fuga.

Os dois fugitivos foram presos na tarde desta quinta-feira.

Segundo a PF, Roberto Paulo Santos é o autor de um depósito via Pix de R$ 5.000 que caiu na conta de um mecânico que relatou ter entregue o dinheiro em mãos aos fugitivos.

"O endereço de Roberto Santos fica em uma comunidade dentro do complexo Alemão, área controlada pelo Comando Vermelho", destacou a despacho.

Os dois presos ficaram escondidos sob a proteção do mecânico por sete dias. Eles foram levados ao local por uma outra pessoa, que os retirou de carro da comunidade de Juremal - o local é formado por um assentamento de sem-terras que se apropriaram de uma fazenda abandonada de frutas.

Os investigadores apontam que o Comando Vermelho possui "ramificações" em Baraúna (RN) e Aquiraz (CE) que podem estar ajudando os fugitivos, além de contarem com a parceira da facção local, Sindicato do Crime.

"Durante as investigações foi possível identificar uma rede de apoio constituída provavelmente por lideranças do Comando Vermelho para manterem os foragidos longe do alcance da Justiça", diz trecho da decisão judicial.

Segundo as investigações, Nascimento e Mendonça passaram a receber auxílio da facção criminosa depois que fugiram da unidade de segurança máxima de Mossoró. Foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal, o que levou a dupla a ganhar um novo status no mundo da criminalidade.

Fugitivos de Mossoró eram de facção criminosa no Acre

Os dois fugitivos são egressos do Comando Vermelho do Acre, do qual pertenciam ao "núcleo operacional" da facção, que domina rotas de tráfico de drogas no Estado.

Onde os fugitivos de Mossoró foram recapturados?

A dupla foi encontrada na cidade de Marabá (PA), que fica a 1.600 quilômetros de Mossoró (RN). Inquérito da Polícia Federal apontou que os dois receberam ajuda de uma rede de apoio mobilizada pelo Comando Vermelho, facção criminosa a qual eles eram integrantes no Acre. Os dois atravessaram três Estados - Ceará, Piauí e Maranhão - para chegar ao Pará.