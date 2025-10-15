Aneel vistoria subestação que causou apagão; técnicos também vão apurar atuação do ONS

As informações obtidas a partir desta quarta vão subsidiar o Relatório de Análise de Perturbação (RAP), que é feito pelo ONS em colaboração com a Aneel. O documento fará uma análise detalhada do ocorrido e as causas que levaram ao apagão.

Os agentes da Aneel vão examinar, por exemplo, fatores como a manutenção do reator onde foi iniciado o incêndio. Além disso, os técnicos também vão avaliar se o sistema de isolamento do defeito funcionou adequadamente, e por fim, se houve falha de proteção de algum equipamento que levou a falha à se espalhar para os outros sistemas.