A disputa pela prefeitura de Fortaleza apresenta um empate técnico entre dois candidatos, aponta a pesquisa do instituto Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 24.

O deputado federal André Fernandes (PL) tem 27,4% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 23,7% — um empate dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na sequência, aparece o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), com 16,8%, seguido pelo atual prefeito José Sarto (PDT), que marca 15,2%, também tecnicamente empatados.

O senador Eduardo Girão (NOVO) tem 2,7%, e os demais candidatos não somaram 1%. Na comparação com o estudo anterior, divulgado em 5 de setembro, o candidato do PT foi o que mais cresceu, saindo da quarta colocação, com 10,9%, para a segunda, com um aumento de 12,8 pontos percentuais.

André Fernandes também cresceu 6,2 pontos percentuais, saindo de 21,2% para 27,4%. Já o Capitão Wagner, que liderava até então, perdeu 9 pontos percentuais, caindo dos 25,8% que tinha. Sarto também sofreu uma queda de 8,5 pontos percentuais.

Intenções e voto em Fortaleza:

André Fernandes (PL): 27,4%

Evandro Leitão (PT): 23,7%

Capitão Wagner (União Brasil): 16,8%

José Sarto (PDT): 15,2%

Eduardo Girão (NOVO): 2,7%

Chico Malta (PCB): 0,6%

Técio Nunes (PSOL): 0,5%

George Lima (Solidariedade): 0,3%

Ninguém/Branco/Nulo 6%

NS/NR/Indeciso 6,8%

Segundo turno

A Futura Inteligência também realizou seis simulações de segundo turno. Capitão Wagner aparece na liderança contra Sarto e Leitão, mas empatado com André Fernandes. O candidato do PL, por suas vez, aparece numericamente atrás do adversário do PL, mas tecnicamente empatado pela margem de erro.

Cenário 1:

Capitão Wagner: 44,5%

José Sarto: 35,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,9%

NS/NR/Indeciso: 3,5%

Cenário 2:

Capitão Wagner: 45,9%

Evandro Leitão: 37,0%

Ninguém/Branco/Nulo : 14,6%

NS/NR/Indeciso: 2,5%

Cenário 3:

André Fernandes: 38,0%

Capitão Wagner: 37,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,1%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Cenário 4:

José Sarto: 36,7%

Evandro Leitão: 35,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,8%

NS/NR/Indeciso: 2,9%

Cenário 5:

José Sarto: 42,9%

André Fernandes: 40,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,7%

NS/NR/Indeciso: 2,6%

Cenário 6:

Evandro Leitão: 43,3%

André Fernandes: 41,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,8%

NS/NR/Indeciso: 3,7%

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-07306/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 18 e 21 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.