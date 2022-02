Evolução institucional e aprendizados devem guiar eleição, diz Esteves

O Brasil que se aproxima das eleições presidenciais se mantém em uma trajetória de evolução institucional que poderá não somente servir de guia para o vencedor como importante fator de definição do resultado. A avaliação foi feita por André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual (BPAC11), no painel de abertura do segundo dia da CEO Conference.

Esteves foi entrevistado pelo experiente jornalista William Waack, que abriu o painel com uma provocação: "Não vou perguntar em quem você vai votar na eleição. Pergunto em quem você não vai votar".

O sócio sênior do banco de investimento respondeu apontando para os fatores que, em sua avaliação, mais deveriam pesar nessa decisão.

"Devemos não votar em quem não entender a evolução institucional do Brasil e em quem não entender o que deu certo e o que não deu certo do ponto de vista econômico. Esse não é um diagnóstico muito difícil de ser feito", disse.

"Podemos olhar para a nossa vizinhança: podemos ver a Argentina e entender claramente o que não funciona. Seria um erro grosseiro insistir em certos caminhos nessa direção", afirmou. "Por outro lado, eras de cavalo de pau institucional parecem ter ficado para trás. Qualquer movimento nesse sentido está fadado ao fracasso e a ser tachado como aventura."

Ele relativizou declarações acaloradas de candidatos à Presidência que eventualmente sejam divergentes desse entendimento.

"A retórica e a paixão fazem parte da política e do jogo eleitoral, mas espero que as eleições consolidem um Brasil institucionalmente e também economicamente mais maduro", afirmou.

Esteves destacou que, passada a eleição, a expectativa é de continuidade do quadro de avanço do país de maneira mais abrangente.

"Acredito na evolução institucional do país e, incluída nesse processo, na evolução dos que têm reais condições de chegar lá. Tem muita fumaça no espelho, mas, no fim, teremos eleições normais. Espero que o governo que teremos a partir do ano que vem aprenda com as experiências bem-sucedidas e também com as malsucedidas, para não repetir os erros do passado, independentemente do matiz partidário", avaliou o sócio sênior do banco.

"Quem ganhar a eleição estará legitimado pela sociedade para caminhar na direção do que chamei de evolução institucional."

Veja a seguir outros destaques da análise de Esteves, por tópicos:

Bolsonaro e Lula

Esteves ponderou que as expectativas e os temores do mercado nem sempre encontram eco na realidade dos fatos, ao ser questionado por Waack sobre os receios que envolvem os dois candidatos líderes nas pesquisas.

"Em 2002, a perspectiva do mercado, do empresariado, do establishment e da mídia era de um certo Lula. Quando ele se sentou na cadeira [de presidente], tivemos um ótimo primeiro governo. Isso talvez seja um sinal."

"Do lado do Bolsonaro há muita confusão, muitas declarações, às vezes inapropriadas, mas temos um governo que vai avançando. Com toda a nossa frustração e a nossa ambição em poder fazer mais, evoluímos em uma agenda reformista."

Esteves apontou que o governo tem "bons quadros que poderiam estar em qualquer governo", citando os ministros Tereza Cristina (Agricultura), Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Fábio Faria (Comunicações) e Paulo Guedes (Economia). "São quadros de centro, quadros sensatos e quadros que entregam [resultados]", avaliou.

"Prefiro olhar o copo meio cheio dos candidatos líderes."

Vencedor e papel da sociedade

"O Brasil vai eleger um político, alguém que vai conseguir se comunicar com o povo, com quem o povo vai se identificar, pode ser mais à esquerda, mais à direita, mais para cima ou para baixo, naquele momento sociológico brasileiro."

"E temos de ajudar esse personagem a conduzir a nossa sociedade sem populismo, sem mentira para a população que confiou e criou esperança, sem repetir erro básico. E acho que, como sociedade, estamos com mais condições do que em qualquer outro momento para cobrar, entender, verificar e questionar esse tipo de direção."

Base política para governar

Esteves ressaltou mais uma vez que prefere olhar para a evolução do quadro institucional sob uma ótica positiva. E defendeu o seu entendimento sobre os partidos que hoje compõem o que é conhecido como "Centrão".

"Vejo uma importância maior do que o establishment considera. Esse centro brasileiro, se olharmos 100 anos de história, nos manteve um país republicano." Segundo ele, em momentos em que o país flertou com radicalismos de esquerda ou de direita no passado, foi o centro que assegurou a moderação.

"Na hora H, o centro nos manteve em uma rota aceitável dentro dos próprios desejos da sociedade. Vejo, portanto, a atuação do centro de maneira mais construtiva."

Apoio para aprovação de reformas

Waack questionou Esteves sobre a fragmentação do quadro partidário ao longo dos últimos 30 anos praticamente, desde o início do governo de Fernando Henrique Cardoso. É um fenômeno do qual decorre a reconhecida dificuldade de articulação de uma base política capaz de aprovar no Congresso reformas e outras medidas necessárias.

Esteves disse discordar desse diagnóstico. "Hoje o momento é mais simples do que cinco anos atrás. Claro, é necessário talento político para montar uma articulação, mas, para boas propostas, não falta capacidade de mobilização da sociedade e, por consequência, de seus representantes. E citou a aprovação da reforma da Previdência com impacto estimado de R$ 1,2 trilhão em 2019, algo que nem o governo de François Macron, com maioria parlamentar, conseguiu na França.

"Para boas propostas com aderência da sociedade e um mínimo de capacidade de articulação, é possível aprovar as medidas", disse Esteves, citando a autonomia do Banco Central e a Lei do Saneamento.

"Não podemos confundir estabilidade institucional com disputa política ou eleitoral", apontou o sócio sênior do BTG Pactual. E fez um paralelo com conflitos entre parlamentares — com direito a "guerra" de sapatos — na Coreia do Sul, um dos raros países que, nas últimas décadas, conseguiu passar para o estágio de economia desenvolvida.

Disputa entre Poderes

As recentes disputas entre representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo também foram avaliadas de maneira construtiva por Esteves, que fez um paralelo com a situação de governos passados.

"A altivez das Cortes judiciárias é algo legítimo, desde que respeitados limites, como o Judiciário querer legislar ou o Executivo querer julgar. No longo prazo, vejo como algo muito positivo para o Brasil."

"É mais saudável essa independência do que uma subordinação entre Poderes como existiu no passado ou um Executivo que governava com muitas medidas provisórias sem sofrer contestações do Legislativo ou do Judiciário."

Crescimento e desigualdade

Waack questionou Esteves se o Brasil terá condições de crescer de forma sustentada para atacar dois dos principais desafios do país, a desigualdade e a pobreza.

"O principal debate, para mim, vai além do econômico e passa pelo político e pelo sociológico: por que nós não crescemos?", colocou o sócio sênior do BTG Pactual.

Esteves ressaltou que o Brasil enfrenta um desafio duplo que faz parte de uma pauta global. E apontou que a desigualdade e a pobreza são decorrentes de duas variáveis macro, a inflação elevada e os juros elevados, cujos momentos mais agudos foram superados.

Ele ressaltou que o país viveu dois ciclos reformistas, do primeiro mandato de FHC até o primeiro governo do ex-presidente Lula e da gestão de Michel Temer até aqui. "Tivemos menos achievements [conquistas] do que gostaríamos, mas andamos para a frente", disse Esteves, apontando para a queda das taxas de juro.

A taxa de juro neutro, que significa que a política monetária não está nem apertada nem relaxada, está em torno de 3%, 3,5%, o ponto mais baixo da história recente do país. "Conseguimos chegar até aqui, é um achievement, mas não conseguimos desfrutar. Por quê? Porque tivemos um passado recente foi muito volátil, instável", citando um impeachment, uma segunda tentativa de impeachment, um presidente fora do meio político e a pandemia.

Esteves pontuou ainda que, na sua visão, a agenda da redução da desigualdade e da pobreza vai além da esfera da macroeconomia.

"Temos de olhar mais para questões que são menos quantificáveis e mais qualificáveis, como a educação, que debatemos pouco", disse Esteves.

"Discutimos intensamente saúde e economia nos últimos 24 meses. E estes dois anos de crianças fora da escola? Isso não significa [menor] crescimento? Não significa desigualdade? Essa deve ser a principal razão para enfrentar esse tema."

"E tem ainda a questão ambiental. Podemos ser a potência verde global, mas estamos com o título de vilões. Até de maneira injusta, mas estamos."

Crise na Ucrânia

Esteves fez uma análise das tensões entre a Rússia e os países do Ocidente reunidos na Otan colocando em uma perspectiva mais abrangente.

"A história mostra que, toda vez que havia uma grande potência, e aconteceu a ascensão de uma segunda potência, foi um período de instabilidade. Essa instabilidade entre potências no passado mais remoto significava guerras. No momento atual, é outro significado, ainda que possa haver guerras localizadas como vemos agora na Ucrânia."

Segundo ele, é o que acontece agora com a ascensão da China, ao mesmo tempo que a Rússia, embora não do ponto de vista econômico, ainda se mantém como uma potência militar com armas nucleares. "Temos um mundo mais multipolarizado. Agora há uma reacomodação, com sinais como vemos agora na Ucrãnia."

Em seguida, ele apontou a sua visão específica sobre as causas mais imediatas da disputa. "Essa situação tem mais erros do Ocidente do que da Rússia", avaliou Esteves, citando o movimento da Otan de instalar uma base militar em país vizinho e estratégico para a nação comandada por Vladimir Putin.

E citou o fato de a Rússia ter sido, na sua visão, desprezada pela Europa, em especial França e Reino Unido, na sua tentativa de aproximação ensaiada ao longo dos últimos anos.

A persistência da inflação

O sócio sênior do BTG Pactual tratou também de um dos fenômenos que mais preocupam investidores atualmente: a persistência inflacionária. E avaliou que a alta dos preços a níveis mais elevados pode se estender por mais tempo do que muitos economistas e analistas apontam.

"Tivemos repique inflacionário de duas naturezas. Há uma natureza pontual, de desorganização das cadeias produtivas, trazida pela pandemia, e de excesso de expansão fiscal e monetária. Mas, subjacente a isso, há algo mais resistente e sério. É uma mudança das cadeias produtivas de forma mais perene e também inflacionária."

Países como os Estados Unidos se viram incapazes de aumentar a produção de itens como máscaras cirúrgicas ou seringas, em razão do fato de as linhas de fabricação estarem localizadas em países asiáticos.

"Acho que vamos viver, ou já estamos vivendo, um momento de 'desotimização' ou desglobalização das cadeias produtivas, que começou com o setor financeiro a partir da crise financeira de 2008. "Acho que isso vai andar para cadeias industriais mais longas. Esse processo, infelizmente, tem efeito inflacionário."

Segundo ele, agrava esse quadro o fato de que a economia americana, em sua visão, está despreparada para lidar com o fenômeno inflacionário depois de um período de 15 anos de juros zero e variação de preços muito baixa.

"As economias mainstream — nós aqui evoluímos com muita dor econômica, infelizmente — não estariam preparadas para lidar com a inflação mais elevada, e isso inclui analistas, portfolio managers, traders e economistas."

"Desta vez é diferente"

Esteves comentou ainda o quadro atual da economia e dos mercados globais, destacando sua particularidade na comparação com crises passadas que afetaram países emergentes como o Brasil: esses mercados se beneficiavam da abundante liquidez global, mas acabavam sofrendo com a fuga de capitais no momento em que os juros subiram nos países ricos, principalmente os Estados Unidos. "Mas desta vez o roteiro está diferente."

Ele apontou que países emergentes se moveram na política monetária antes do que os desenvolvidos, como Rússia, Chile e África do Sul, enquanto bancos de economias centrais estão resistindo a fazê-lo. "E o Brasil de certa forma liderou esse processo e está na frente dos demais países do mundo no processo de aumento dos juros."

Ele disse que, em sua avaliação, o juro nos Estados Unidos terá de subir mais do que o projetado pelo mercado.

"Imaginando que a meta é de 2%, a inflação está em 7,5% [ao ano], a economia cresce, a taxa de desemprego é de 3%, não vai ser subindo o juro para 1,5% que a situação vai ser resolvida", analisou o sócio sênior do banco.

O que vem agora no mercado

Questionado por William Waack sobre os efeitos advindos desse quadro para a economia e o mercado brasileiros, Esteves apontou que tem uma visão dissonante de boa parte dos analistas.

"Eu acho que vai haver alguma surpresa de aumento do juro nos Estados Unidos. O juro vai subir por lá, haverá uma realização de ativos em bolsas globais, principalmente de economias centrais, e isso será positivo para o Brasil."

Ele apontou o fato de que, a despeito do aumento das taxas de juro nos Estados Unidos, o dólar está se enfraquecendo.

A razão é que, segundo ele, a mudança na natureza da intermediação financeira levou os fluxos dos mercados de capitais a se tornarem mais importantes do que os fluxos puramente oriundos da economia.

"Estou fazendo uma generalização sobre o processo, mas o dinheiro fluiu muito para esse mercado emergente que é o tech americano. E isso criou excessos. Estamos ainda no terceiro round e faltam mais dez: esses ativos vão apanhar mais", em uma analogia com uma luta de boxe.

"A taxa de juro vai disciplinar esse sonho que foi ao infinito [com o juro zero nos Estados Unidos] por meio da reprecificação de ativos financeiros."

E disse que um efeito é a chamada rotação de ações de crescimento (growth) para as de valor (value), que tem o Brasil como um dos beneficiados desse fenômeno, seja por meio de uma ação da Vale (VALE3), do BTG Pactual (BPAC11) ou uma NTN-B (título atrelado à inflação).

"Temos valor no Brasil: boas companhias, um ciclo de commodities positivo, escala, os múltiplos são relativamente baixos, taxa de juro é alta. Quando o mundo presta mais atenção em value, o Brasil entra no radar."

Ele apontou como sinais o ingresso líquido de mais de R$ 50 bilhões em capital estrangeiro na bolsa brasileira nas últimas semanas, com consequente queda do dólar de R$ 5,60 a R$ 5,70 para R$ 5,05 em questão de 45 dias.

"O diferencial de juro está muito elevado. Temos boas companhias, com múltiplos baixos, e um framework de mercado de capitais, um sistema financeiro funcional. Não tem a ver com acertos e erros nossos recentes."