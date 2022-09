As cidades que terão o sinal são Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina; saiba como está o calendário da Anatel e a previsão para a cobertura nas demais partes do país

Anatel libera ativação do 5G em mais 7 capitais a partir desta segunda, 19

Instalação em andamento: como o sinal exige a instalação de mais antenas, irá levar tempo extra para que todas as cidades do país contem com a mudança em pleno funcionamento (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)