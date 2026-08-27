Análise: Caso Lulinha força Lula à defensiva e limita tentativa de pautar campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou mais da metade dos 40 minutos de sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, na noite desta quinta-feira, 27, para responder sobre inquéritos que investigam seu filho Fábio Luís da Silva e outros aliados próximos. Em um momento em que sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diminuiu nas pesquisas, o presidente foi obrigado a dedicar boa parte de uma das principais vitrines da campanha a um tema essencialmente defensivo. Lula reforçou que não vai proteger Lulinha nem seus aliados, mas admitiu estar "muito deprimido e muito magoado" com a situação.

Ao longo da entrevista, Lula tentou construir uma posição política que lhe permita preservar, ao mesmo tempo, os vínculos pessoais e a imagem de independência das investigações. Buscou equilibrar-se na linha tênue entre afirmar que acredita nas explicações de Lulinha e de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, seu ex-chefe de gabinete, e dizer que os dois pagarão por seus erros se forem considerados culpados. Ainda não está claro, porém, se o escândalo terá impacto eleitoral negativo para o presidente, menos ainda qual será sua magnitude. O que a duração do assunto na sabatina mostrou é que, independentemente de seus efeitos nas pesquisas, já há um custo à campanha: obrigar Lula a gastar tempo político explicando-se sobre personagens de seu entorno, em vez de definir os temas sobre os quais gostaria de disputar a eleição.

O simples fato de o assunto continuar rendendo é, portanto, um problema para Lula, ainda que o presidente não tenha visto seu nome envolvido pessoalmente nas suspeitas investigadas e tenha se mostrado coerente nas respostas de que não poupará familiares e aliados. O tamanho do dano dependerá também da capacidade de Flávio Bolsonaro de transformar corrupção em um elemento de diferenciação eleitoral. E é justamente aí que Lula encontra algum espaço para reação: em um cenário em que o rival também é percebido por parte do eleitorado como envolvido em corrupção, a disputa tende menos a opor um candidato "limpo" a outro atingido por denúncias e mais a se transformar em uma competição sobre quem consegue atribuir maior gravidade às suspeitas que cercam o adversário.

Para além da pauta sobre suspeitas de corrupção, Lula voltou a tocar no tema da soberania ao dizer que levou ao presidente americano Donald Trump uma proposta de cooperação com os EUA para o combate ao crime organizado, e retomou a segurança pública ao prometer novamente que vai criar uma pasta dedicada ao tema em seu quarto governo. São assuntos nos quais o petista tenta deslocar a eleição do terreno ético, mais incômodo neste momento, para debates em que pode explorar as vantagens de ocupar a Presidência e apresentar iniciativas de governo.

Na área econômica, Lula prometeu mais da mesma receita do PT que marcou seus governos: disse não estar preocupado com o nível de endividamento público atual, mas acenou ao mercado ao ressaltar que atua com responsabilidade fiscal. Também prometeu que vai recuperar os Correios ao tornar a empresa mais competitiva. As respostas indicaram que Lula, ao menos por enquanto, não pretende promover uma inflexão importante no discurso econômico da campanha. A aposta continua sendo defender os resultados e os fundamentos de sua gestão, e não apresentar uma ruptura com a política seguida no atual mandato.

Uma novidade mais clara no discurso do Lula que disputa o quarto mandato é a tentativa de incorporar temas associados à competição geopolítica e tecnológica. O presidente tem mencionado com frequência crescente o desenvolvimento de uma indústria de beneficiamento de minerais críticos e estratégicos no país e a criação de capacidades nacionais em inteligência artificial.

Importantes do ponto de vista geopolítico, os dois assuntos ainda devem ser melhor explorados por Lula na campanha. Há uma narrativa eleitoral potencialmente poderosa nos dois casos: associar desenvolvimento econômico, soberania e exploração das riquezas nacionais e, a partir daí, apresentar-se como o candidato capaz de impedir que ativos estratégicos brasileiros sejam subordinados aos interesses de outras potências. Nesse ponto, tende a surgir outra tentativa de contraste com Flávio Bolsonaro. O presidente deve se apresentar como defensor das riquezas do país, ante o contraponto de um Flávio supostamente entreguista e alinhado politicamente ao governo Trump. Na sabatina desta quinta-feira, porém, Lula apenas esboçou essa oposição e não conseguiu fazer o contraponto de forma clara.

A predominância das perguntas sobre Lulinha e aliados ajuda a explicar por que: enquanto precisar responder às suspeitas que cercam seu próprio campo, Lula terá menos espaço para construir a eleição nos termos que lhe são mais favoráveis.

Lulinha, Marcola e os limites da defesa

No caso de Lulinha, o filho do presidente é investigado em ao menos quatro inquéritos por supostamente ter cometido tráfico de influência ao tentar favorecer empresas — entre elas, uma de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS — junto ao governo do pai. Já Marco Aurélio é investigado por ter recebido dinheiro e presentes da empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha que, segundo a PF, atuava em conluio para exercer o tráfico de influência. Os três negam irregularidades, e Marco Aurélio diz ter recebido um empréstimo, já quitado, de R$ 249 mil.

A resposta de Lula ao caso evidencia a principal contradição que sua campanha terá de administrar enquanto as investigações estiverem em andamento. Se o presidente foi bem ao dizer que não moverá um milímetro para proteger Lulinha, também pareceu condescendente com o filho ao dizer que acredita em sua inocência e ao afirmar que acredita que os valores recebidos por Marcola eram um empréstimo.

Politicamente, Lula tenta separar duas posições que podem coexistir juridicamente, mas são mais difíceis de conciliar no debate eleitoral: a confiança pessoal nos investigados e a defesa de que as instituições tenham liberdade para apurar suas condutas.

"Só ele (Lulinha) sabe a verdade. Se ele cometeu um erro, pagará. Não existe outro jeito. Ele sabe o que ele tem que fazer, tem que provar a inocência dele e eu tenho certeza de que ele é inocente. Não haverá da parte da Presidência da República um milímetro de movimento para proteger meu filho”, disse Lula em uma das declarações mais enfáticas até o momento.

A campanha petista pretende transformar justamente essa aparente vulnerabilidade em argumento de diferenciação. O tom será enfatizar que nem familiares de Lula dispõem de privilégios numa investigação, o que será contrastado com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já admitiu publicamente ter interferido na PF para evitar investigações sobre os seus filhos. Esse argumento já foi explorado pelo ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, mas havia sido deixado de lado. A sabatina mostrou que ele tende a voltar ao centro da comunicação petista se as investigações sobre Lulinha continuarem ocupando espaço na campanha.

Questionado sobre as suspeitas que pairam sobre seu ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, que recebeu presentes como joias, além de dinheiro, da lobista Roberta Luchsinger, Lula também admitiu que o caso “leva desconfiança” para dentro do Palácio do Planalto. Nesse episódio, repetiu a mesma lógica usada na defesa do filho: reconhecer o desconforto político produzido pelas revelações sem assumir como verdadeiras as suspeitas formuladas pelos investigadores. Sua estratégia de campanha passa, novamente, por sustentar que não vai poupar o aliado da investigação.

“Lógico que leva suspeitas (para dentro do Palácio do Planalto), e gera desconfiança para mim, porque o Marcola era meu chefe de gabinete. Mas qual era o papel de um chefe de gabinete? As pessoas sabem que ela é lobista agora que a imprensa está falando e que ela foi desvendada (...). Precisamos saber se essa mulher conseguiu liberar o dinheiro de que ela estava atrás? Aí é que estaria o crime”, afirmou o presidente ao ser questionado das relações de Marcola com empresários suspeitos.

A mostra que, apesar do escândalo e do politicamente constrangedor recebimento de um empréstimo da lobista, as tentativas de Luchsinger de fechar negócios com o governo não teriam produzido resultados concretos. A estratégia busca estabelecer uma fronteira entre uma relação pessoal imprópria e a existência de tráfico de influência efetivamente consumado, distinção relevante do ponto de vista da investigação, mas cuja assimilação pelo eleitorado não é necessariamente automática.

Caso Master à tona

Além das respostas estratégicas de defender a autonomia das investigações e questionar a existência de benefícios concretos, Lula também buscou comparar o escândalo com o caso Master, que envolve diretamente seu principal rival, Flávio Bolsonaro. Ao dizer que não conhece Luchsinger, Lula buscou mudar o tema: “Nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com ela, nunca esteve próxima de mim. É o seguinte: malandro é igual em todo o mundo. Caso mais grave do que esse é o do caso Master, que está sendo silenciado", disse. O presidente, porém, não citou Flávio.

A tentativa de mudança de assunto não foi casual. Ela antecipa o terreno em que a campanha petista pretende disputar as acusações de corrupção: não apenas negar que Lula tenha responsabilidade pelos atos investigados, mas aumentar o custo político dos casos relacionados ao adversário.

Ao mencionar o caso Master e dizer que o escândalo envolve o montante de R$ 60 bilhões, porém, Lula precisou defender o aliado Jaques Wagner (PT-BA), investigado por supostamente ter recebido vantagens de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, controlador do Master. O episódio mostra os limites dessa tática: quanto mais ampla for a tentativa de associar o caso Master aos Bolsonaro, maior também será o risco de perguntas sobre personagens próximos ao próprio presidente.

As respostas do presidente estão alinhadas à estratégia de campanha de relembrar o aporte de Vorcaro, de ao menos R$ 61 milhões, no filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. O investimento, que é investigado sob a suspeita de ter financiado a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ainda não foi explicado por Flávio, que nesta semana recusou-se a responder perguntas sobre o tema. A campanha de Lula e de seus aliados já tem buscado explorar o caso nos últimos dias, com memes e jingles críticos aos Bolsonaro.

A sabatina desta quinta deixa claro que Lula acha ter encontrado uma resposta política para as investigações que rondam seus aliados, mas denota que o presidente ainda não conseguiu escapar delas. O problema para o presidente é que uma campanha eleitoral não é disputada apenas pela qualidade das respostas, mas também pela capacidade de escolher as perguntas. Se Lulinha, Marcola e outros aliados continuarem dominando entrevistas e debates, Lula poderá até reduzir o dano das investigações, mas seguirá jogando no campo escolhido pelos adversários.