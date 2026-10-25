Anac registra 4 voos cancelados para o Nordeste no segundo turno das eleições

Chuva em São Paulo provoca desvios e cancelamentos de voos durante a eleição. (Jonne Roriz/Reuters)
Redação Exame
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h44.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou quatro voos com destino ao Nordeste cancelados entre sábado, 24, e domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Passageiros relataram nas redes sociais outras ocorrências e dificuldades para chegar aos locais de votação antes do encerramento das urnas, às 17h.
A agência afirma que não identificou anormalidades no fluxo aéreo brasileiro, mas acionou Gol, Azul e Latam para solicitar informações urgentes sobre as medidas adotadas para reacomodar os passageiros afetados.
Os quatro cancelamentos informados pela agência envolveram as seguintes rotas:
A Anac não divulgou os horários das operações nem o número de passageiros afetados. Segundo o órgão, o monitoramento de atrasos e cancelamentos foi reforçado por causa das eleições. A agência também pediu que as companhias informassem com urgência as providências para a reacomodação.
As condições meteorológicas foram um dos fatores citados nos relatos de cancelamentos e desvios. Na noite de sábado, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para tempestades na capital paulista e na região metropolitana. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) chegou a colocar todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos.
A chuva, porém, não explica todos os casos. A Gol atribuiu o cancelamento do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, a problemas técnicos na aeronave. A empresa afirmou que essa foi a única operação da companhia entre o Sul e o Nordeste cancelada no sábado.
A Gol informou que os passageiros afetados receberam alternativas de reacomodação e que um voo extra foi organizado para atender parte da demanda. A operação saiu de Porto Alegre na madrugada de domingo e chegou a Salvador antes do início da votação.
A Azul informou que 1,5% dos 769 voos programados pela companhia para este domingo haviam sido cancelados até o momento da divulgação de sua nota, por condições meteorológicas adversas ou questões operacionais. A empresa classificou o percentual como compatível com seu padrão operacional e afirmou que os passageiros afetados estavam recebendo assistência e sendo reacomodados.
A Latam declarou que os cancelamentos registrados neste domingo estavam dentro da média habitual da companhia e ocorriam principalmente por causa do mau tempo em algumas regiões. A empresa afirmou que prestava assistência aos passageiros, mas não detalhou o motivo específico do voo Guarulhos–Maceió listado pela Anac.
Em São Paulo, as concessionárias responsáveis pelos aeroportos de Guarulhos e Congonhas disseram que as operações dos terminais não haviam sido afetadas e seguiam normalmente. Isso não exclui cancelamentos, atrasos ou desvios de voos individuais operados pelas companhias aéreas.
Nas redes sociais, passageiros publicaram relatos de cancelamentos e mudanças de horário em voos para diversas cidades, com ênfase no Nordeste. Parte deles afirmou que as novas opções oferecidas pelas companhias não permitiriam chegar ao destino a tempo de votar.
Mais um voo foi cancelado sem mais nem menos. Dessa vez foi o da @azulinhasaereas de GRU para POA. Meu marido iria embarcar nesse voo, e no aeroporto foi informado que o mesmo havia sido cancelado, não deram nenhuma informação ou motivo. #EuVotoLula #EuVoto13
— Luisa com S 🇦🇹 🐊 (@vargasss1909) October 25, 2026
vocês não vão acreditar estou em são paulo e as 21:55 era o meu voo de volta para recife, chegamos e o voo tinha sido atrasado para as 22:50 a empresa área azul foi uma enrolação sem fim para entrarmos no onibus, passamos uns 30 min para ir ao avião, chegamos o voo foi CANCELADO
— mari ❤️🔥💜 (@maritakahashii_) October 25, 2026
AAAAAA QUE ÓDIO EU TO MUITO PUTAAAA meu voo tá atrasado e quase foi cancelado pra ir pra SP daqui de MS, e ele ja tinha sido cancelado, conseguimos remarcar e agora o remarcado ta possível de ser cancelado q inferno to com medo de não conseguir chegar a tempo pra votar 😭
— búfalo taya 𖤐 (@mctayaa) October 25, 2026
Passageiros que enfrentarem problemas com voos devem procurar inicialmente os canais de atendimento da companhia aérea. Caso não consigam resolver a situação, podem registrar uma reclamação na plataforma Anac Passageiro.