Anac registra 4 voos cancelados para o Nordeste no segundo turno das eleições

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou quatro voos com destino ao Nordeste cancelados entre sábado, 24, e domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Passageiros relataram nas redes sociais outras ocorrências e dificuldades para chegar aos locais de votação antes do encerramento das urnas, às 17h.

A agência afirma que não identificou anormalidades no fluxo aéreo brasileiro, mas acionou Gol, Azul e Latam para solicitar informações urgentes sobre as medidas adotadas para reacomodar os passageiros afetados.

Quais voos foram cancelados, segundo a Anac?

Os quatro cancelamentos informados pela agência envolveram as seguintes rotas:

Gol: Porto Alegre (RS)–Salvador (BA);

Azul: Brasília (DF)–Recife (PE);

Azul: Maceió (AL)–Recife (PE);

Latam: Guarulhos (SP)–Maceió (AL).

A Anac não divulgou os horários das operações nem o número de passageiros afetados. Segundo o órgão, o monitoramento de atrasos e cancelamentos foi reforçado por causa das eleições. A agência também pediu que as companhias informassem com urgência as providências para a reacomodação.

Chuvas em São Paulo afetaram voos

As condições meteorológicas foram um dos fatores citados nos relatos de cancelamentos e desvios. Na noite de sábado, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para tempestades na capital paulista e na região metropolitana. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) chegou a colocar todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos.

A chuva, porém, não explica todos os casos. A Gol atribuiu o cancelamento do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, a problemas técnicos na aeronave. A empresa afirmou que essa foi a única operação da companhia entre o Sul e o Nordeste cancelada no sábado.

A Gol informou que os passageiros afetados receberam alternativas de reacomodação e que um voo extra foi organizado para atender parte da demanda. A operação saiu de Porto Alegre na madrugada de domingo e chegou a Salvador antes do início da votação.

A Azul informou que 1,5% dos 769 voos programados pela companhia para este domingo haviam sido cancelados até o momento da divulgação de sua nota, por condições meteorológicas adversas ou questões operacionais. A empresa classificou o percentual como compatível com seu padrão operacional e afirmou que os passageiros afetados estavam recebendo assistência e sendo reacomodados.

A Latam declarou que os cancelamentos registrados neste domingo estavam dentro da média habitual da companhia e ocorriam principalmente por causa do mau tempo em algumas regiões. A empresa afirmou que prestava assistência aos passageiros, mas não detalhou o motivo específico do voo Guarulhos–Maceió listado pela Anac.

Em São Paulo, as concessionárias responsáveis pelos aeroportos de Guarulhos e Congonhas disseram que as operações dos terminais não haviam sido afetadas e seguiam normalmente. Isso não exclui cancelamentos, atrasos ou desvios de voos individuais operados pelas companhias aéreas.

Passageiros relatam remarcações que impediam chegada antes do fim da votação

Nas redes sociais, passageiros publicaram relatos de cancelamentos e mudanças de horário em voos para diversas cidades, com ênfase no Nordeste. Parte deles afirmou que as novas opções oferecidas pelas companhias não permitiriam chegar ao destino a tempo de votar.

Mais um voo foi cancelado sem mais nem menos. Dessa vez foi o da @azulinhasaereas de GRU para POA. Meu marido iria embarcar nesse voo, e no aeroporto foi informado que o mesmo havia sido cancelado, não deram nenhuma informação ou motivo. #EuVotoLula #EuVoto13 — Luisa com S 🇦🇹 🐊 (@vargasss1909) October 25, 2026

vocês não vão acreditar estou em são paulo e as 21:55 era o meu voo de volta para recife, chegamos e o voo tinha sido atrasado para as 22:50 a empresa área azul foi uma enrolação sem fim para entrarmos no onibus, passamos uns 30 min para ir ao avião, chegamos o voo foi CANCELADO — mari ❤️‍🔥💜 (@maritakahashii_) October 25, 2026

AAAAAA QUE ÓDIO EU TO MUITO PUTAAAA meu voo tá atrasado e quase foi cancelado pra ir pra SP daqui de MS, e ele ja tinha sido cancelado, conseguimos remarcar e agora o remarcado ta possível de ser cancelado q inferno to com medo de não conseguir chegar a tempo pra votar 😭 — búfalo taya 𖤐 (@mctayaa) October 25, 2026

Passageiros que enfrentarem problemas com voos devem procurar inicialmente os canais de atendimento da companhia aérea. Caso não consigam resolver a situação, podem registrar uma reclamação na plataforma Anac Passageiro.