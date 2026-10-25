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Anac registra 4 voos cancelados para o Nordeste no segundo turno das eleições

Passageiros relatam cancelamentos de voos e dificuldades para chegar a tempo de votar

Chuva em São Paulo provoca desvios e cancelamentos de voos durante a eleição. (Jonne Roriz/Reuters)

Chuva em São Paulo provoca desvios e cancelamentos de voos durante a eleição. (Jonne Roriz/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h44.

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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou quatro voos com destino ao Nordeste cancelados entre sábado, 24, e domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Passageiros relataram nas redes sociais outras ocorrências e dificuldades para chegar aos locais de votação antes do encerramento das urnas, às 17h.

A agência afirma que não identificou anormalidades no fluxo aéreo brasileiro, mas acionou Gol, Azul e Latam para solicitar informações urgentes sobre as medidas adotadas para reacomodar os passageiros afetados.

Quais voos foram cancelados, segundo a Anac?

Os quatro cancelamentos informados pela agência envolveram as seguintes rotas:

  • Gol: Porto Alegre (RS)–Salvador (BA);
  • Azul: Brasília (DF)–Recife (PE);
  • Azul: Maceió (AL)–Recife (PE);
  • Latam: Guarulhos (SP)–Maceió (AL).

A Anac não divulgou os horários das operações nem o número de passageiros afetados. Segundo o órgão, o monitoramento de atrasos e cancelamentos foi reforçado por causa das eleições. A agência também pediu que as companhias informassem com urgência as providências para a reacomodação.

Chuvas em São Paulo afetaram voos

As condições meteorológicas foram um dos fatores citados nos relatos de cancelamentos e desvios. Na noite de sábado, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para tempestades na capital paulista e na região metropolitana. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) chegou a colocar todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos.

A chuva, porém, não explica todos os casos. A Gol atribuiu o cancelamento do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, a problemas técnicos na aeronave. A empresa afirmou que essa foi a única operação da companhia entre o Sul e o Nordeste cancelada no sábado.

A Gol informou que os passageiros afetados receberam alternativas de reacomodação e que um voo extra foi organizado para atender parte da demanda. A operação saiu de Porto Alegre na madrugada de domingo e chegou a Salvador antes do início da votação.

A Azul informou que 1,5% dos 769 voos programados pela companhia para este domingo haviam sido cancelados até o momento da divulgação de sua nota, por condições meteorológicas adversas ou questões operacionais. A empresa classificou o percentual como compatível com seu padrão operacional e afirmou que os passageiros afetados estavam recebendo assistência e sendo reacomodados.

A Latam declarou que os cancelamentos registrados neste domingo estavam dentro da média habitual da companhia e ocorriam principalmente por causa do mau tempo em algumas regiões. A empresa afirmou que prestava assistência aos passageiros, mas não detalhou o motivo específico do voo Guarulhos–Maceió listado pela Anac.

Em São Paulo, as concessionárias responsáveis pelos aeroportos de Guarulhos e Congonhas disseram que as operações dos terminais não haviam sido afetadas e seguiam normalmente. Isso não exclui cancelamentos, atrasos ou desvios de voos individuais operados pelas companhias aéreas.

Passageiros relatam remarcações que impediam chegada antes do fim da votação

Nas redes sociais, passageiros publicaram relatos de cancelamentos e mudanças de horário em voos para diversas cidades, com ênfase no Nordeste. Parte deles afirmou que as novas opções oferecidas pelas companhias não permitiriam chegar ao destino a tempo de votar.

 

 

Passageiros que enfrentarem problemas com voos devem procurar inicialmente os canais de atendimento da companhia aérea. Caso não consigam resolver a situação, podem registrar uma reclamação na plataforma Anac Passageiro.

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