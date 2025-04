​Álvaro Damião, do União Brasil, assume prefeitura de Belo Horizonte oficialmente nesta quinta

O novo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), tomou posse na manhã desta quinta-feira, 3, sucedendo a Fuad Noman (PSD), que morreu em 26 de março devido a complicações de um câncer. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal e contou com homenagens ao ex-prefeito.

Durante o evento, Damião abordou o afastamento do secretário municipal de Educação, Bruno Barral, determinado pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). Barral é investigado na terceira fase da Operação Overclean, que apura desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a emendas parlamentares e convênios.

Em seu discurso, Damião afirmou que não irá "passar a mão na cabeça" de nenhum secretário envolvido em irregularidades. Ele destacou que as investigações referem-se a projetos na Bahia, não à Secretaria de Educação de Belo Horizonte. O novo prefeito ressaltou a importância de cada secretário responder por seus atos e assegurou que não haverá complacência com desvios de conduta. ​

Bruno Barral, que assumiu a pasta em abril do ano passado, foi uma indicação da direção nacional do União Brasil, partido de Damião. Antes, Barral havia sido secretário de Educação em Salvador e é próximo do ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu R$ 120,8 mil em notas de euro, dólar e real na residência de Barral.

Operação Overclean e seus desdobramentos​

A Operação Overclean investiga um esquema de desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo emendas parlamentares e convênios. Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Além de Belo Horizonte, a operação cumpriu mandados em Salvador, São Paulo e Aracaju.

As investigações apontam que Barral mantém uma relação próxima com o empresário Marcos Moura, conhecido como "Rei do Lixo", um dos principais alvos do esquema investigado na Overclean. Moura já havia sido preso anteriormente e foi novamente alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira.

Desafios iniciais da nova gestão​

Em meio a essas turbulências, Álvaro Damião assume a prefeitura com o desafio de manter a estabilidade administrativa e dar continuidade aos projetos iniciados por seu antecessor.

Além disso, Damião anunciou a intenção de enviar um projeto à Câmara Municipal para renomear a Praça da Independência, no Centro de Belo Horizonte, em homenagem a Fuad Noman. Ele expressou o desejo de instalar uma estátua de Noman no local, como forma de reconhecimento ao trabalho do ex-prefeito. ​

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também esteve presente na cerimônia de posse e reforçou a importância de uma relação de diálogo entre o governo estadual e a prefeitura. Zema brincou dizendo que, se Damião não tivesse seu telefone, ele o passaria naquele momento, sinalizando abertura para a comunicação direta.