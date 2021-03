Alta de quase 30% no uso de oxigênio no DF faz empresa enviar alerta ao governo

Com a procura crescente por atendimento hospitalar no Distrito Federal, em que 200 pacientes já aguardam na fila de espera por um leito de UTI, o risco da falta de insumos tem aumentado. A realidade não é exclusiva da capital do país, já que estados como Santa Catarina também vem altertando sobre a alta demanda por remédios utilizados na intubação dos pacientes, como sedativos.

No Distrito Federal, também tem crescido a preocupação relativa a maior necessidade de utilização de oxigênio, com mais pacientes precisando de suporte para respirar.

A White Martins, uma das empresas fornecedoras de oxigênio hospitalar para o Distrito Federal, diz ter alertado o governo local no último dia 4 sobre o aumento no consumo do insumo, que sofreu uma alta de 29% em apenas sete dias, e da necessidade de uma previsão de qual deverá ser o cenário nas próximas semanas.

"A empresa solicitou que sejam comunicadas previamente e formalmente as necessidades de acréscimo no fornecimento do produto, bem como a previsão da demanda. Isso porque compete às instituições de saúde públicas e privadas sinalizar qualquer incremento real ou potencial de volume de gases às empresas fornecedoras", disse a White Martins em nota.

Nas últimas 24 horas, a média de casos de Covid-19 no DF aumentou 41% em relação ao início do mês. O número de óbtios registrou uma alta de 67,68%.