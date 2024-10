O atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), tem 30,8% dos votos válidos na disputa para a prefeitura de Manaus, e o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), 28,4% de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada neste sábado, 5.

De acordo com a margem de erro do levantamento, que é de 3,1 pontos percentuais, Almeida e Cidade estão tecnicamente empatados na liderança. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na sequência, aparece o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 19,4%, e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que registra 12,8%.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) e o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) têm 6,2% e 1,9% dos votos válidos, respectivamente.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 25 de setembro, o atual prefeito teve uma oscilação negativa e viu Roberto Cidade crescer e empatar na liderança. Capitão Alberto Neto também cresceu, mas ainda está distante dos dois líderes da corrida eleitoral.

Pesquisa de votos válidos em Manauas

David Almeida: 30,8%

Roberto Cidade: 28,4%

Capitão Alberto Neto: 19,8%

Amom Mandel: 12,8%

Marcelo Ramos: 6,2%

Wilker Barreto: 1,9%

Gilberto Vasconcelos: 0%

Intenções de voto em Manaus

O levantamento de intenções de votos, mostra que os indecisos são 4,8% e os que afirmam que vão votar branco ou nulo chegam a 1,8%.

David Almeida: 28,8%

Roberto Cidade: 26,5%

Capitão Alberto Neto: 18,5%

Amom Mandel: 12,0%

Marcelo Ramos: 5,8%

Wilker Barreto: 1,8%

Gilberto Vasconcelos: 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 1,8%

NS/NR/Indeciso: 4,8%

Pesquisa espontânea

O cenário espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, mostra que 18,4% estão indecisos a um dia da eleição.

David Almeida : 28%

: 28% Roberto Cidade : 22,2%

: 22,2% Capitão Alberto Neto : 14%

: 14% Amom Mandel : 9,7%

: 9,7% Marcelo Ramos : 3,9%

: 3,9% Wilker Barreto : 0,9%

: 0,9% Ninguém/Branco/Nulo : 2,8%

: 2,8% Outros : 0,1%

: 0,1% NS/NR/Indeciso: 18,4%

Segundo turno

No cenário de segundo turno, Almeida vence Mandel, Alberto Neto e Roberto Cidade. O deputado estadual, por sua vez, vence Mandel e Alberto Neto.

David Almeida x Amon Mandel

David Almeida: 54,6%

Amon Mandel: 30,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,4%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

David Almeida x Roberto Cidade

David Almeida: 46,8%

Roberto Cidade: 41,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,1%

NS/NR/Indeciso: 2,7%

David Almeida x Capitão Alberto Neto

David Almeida: 52,4%

Capitão Alberto Neto: 34,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,3%

NS/NR/Indeciso: 3,7%

Roberto Cidade x Amon Mandel

Roberto Cidade: 49,9%

Amon Mandel: 30,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,4%

NS/NR/Indeciso: 3%

Capitão Alberto Neto x Amon Mandel

Capitão Alberto Neto: 44,4%

Amon Mandel: 36,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 16%

NS/NR/Indeciso: 3%

Roberto Cidade x Capitão Alberto Neto