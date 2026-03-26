Alfabetização infantil: veja 6 estados que não atingiram a meta em 2025

Em 2025, três estados atingiram a meta estipulada até 2030; veja quais (Reprodução Relatório Excelência com Equidade, da Fundação Lemann e Itaú BBA)
Publicado em 26 de março de 2026 às 13h51.
Uma pesquisa aponta que, embora o Brasil tenha superado a meta nacional de alfabetização, seis estados não conseguiram atingir o nível esperado.
Em 2025, o país chegou ao índice de 66% das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental alfabetizadas. O percentual supera a média nacional anterior de 64%.
O desempenho nacional representa avanço em relação aos 59,2% alcançados em 2024.
O levantamento compõe o Indicador Criança Alfabetizada (ICA) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Além da meta nacional, a pesquisa também compara as metas estaduais e o percentual alcançado.
Em seis estados, o valor estabelecido não foi atingido.Confira abaixo.
O Governo Federal estipulou que o Brasil alcance a margem de 80% de crianças alfabetizadas até 2030, com crescimento gradual das metas.
As metas anuais podem variar nos estados, assim como aconteceu em 2025.
Nos últimos anos, o Brasil avançou ano a ano nos índices de alfabetização. Em 2023, o percentual registrado foi de 56% e, em 2024, de 59%.
No ano passado, três unidades federativas alcançaram a meta nacional de 2030 e alcançaram a taxa de 80% de alfabetização.
O Ceará, Goiás e Paraná também superaram as metas estaduais estipuladas para 2025, sendo que o estado do Centro-Oete foi o que obteve maior avanço em comparação com a definição incial.
No Ceará a meta era de 80%, em Goiás de 71% e no Paraná 75%.Veja o percentual de alfabetização em cada estado:
Na segunda edição do Selo Nacional Compromisso, os três receberam o Selo Ouro do ICA, assim como outros estados que também atingiram a meta.
Os estados lideral o ranking nacional de alfabetização com o Ceará no topo.
O selo é uma ferramenta de autoavaliação e reconhecimento de boas práticas de gestão e formação de professores.
O ICA é calculado com base em uma prova aplicada em crianças de 7 anos que cursaram o 2º ano do ensino fundamental.
Para se enquadrar como alfabetizada, a criança deve ser capaz de ler pequenos textos, realizar inferências básicas e escrever materiais simples e cotidianos.
O exame é composto por 16 itens de múltipla escolha e três de resposta dissertativa, sendo uma produção textual. A avaliação é realizada junto com o Inep, que fornece um conjunto de itens que integram os testes.
Após aplicação, o indicador é calculado com base no alinhamento dos dados coletados em cada estado.