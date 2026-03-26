Alfabetização infantil: veja 6 estados que não atingiram a meta em 2025

Uma pesquisa aponta que, embora o Brasil tenha superado a meta nacional de alfabetização, seis estados não conseguiram atingir o nível esperado.

Em 2025, o país chegou ao índice de 66% das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental alfabetizadas. O percentual supera a média nacional anterior de 64%.

O desempenho nacional representa avanço em relação aos 59,2% alcançados em 2024.

O levantamento compõe o Indicador Criança Alfabetizada (ICA) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quais estados não alcançaram as metas de 2025?

Além da meta nacional, a pesquisa também compara as metas estaduais e o percentual alcançado.

Em seis estados, o valor estabelecido não foi atingido.

Confira abaixo.

Rio Grande do Sul - Atingiu 52% da meta de 69%;

Atingiu 52% da meta de 69%; Santa Catarina - Atingiu 59% da meta de 67%;

Atingiu 59% da meta de 67%; Rio Grande do Norte - Atingiu 48% da meta de 51%;

Atingiu 48% da meta de 51%; Amazonas - Atingiu 57% da meta de 61%;

Atingiu 57% da meta de 61%; Pará - Atingiu 58% da meta de 59%;

Atingiu 58% da meta de 59%; Rio de Janeiro - Atingiu 60% da meta de 61%.

Meta nacional de alfabetização

O Governo Federal estipulou que o Brasil alcance a margem de 80% de crianças alfabetizadas até 2030, com crescimento gradual das metas.

2026 - 67%;

67%; 2027 - 71%;

71%; 2028 - 74%;

74%; 2029 - 77%;

77%; 2030 - 80%.

As metas anuais podem variar nos estados, assim como aconteceu em 2025.

Nos últimos anos, o Brasil avançou ano a ano nos índices de alfabetização. Em 2023, o percentual registrado foi de 56% e, em 2024, de 59%.

Estados que superaram a meta

No ano passado, três unidades federativas alcançaram a meta nacional de 2030 e alcançaram a taxa de 80% de alfabetização.

O Ceará, Goiás e Paraná também superaram as metas estaduais estipuladas para 2025, sendo que o estado do Centro-Oete foi o que obteve maior avanço em comparação com a definição incial.

No Ceará a meta era de 80%, em Goiás de 71% e no Paraná 75%.

Veja o percentual de alfabetização em cada estado:

Ceará - 84% das crianças alfabetizadas;

84% das crianças alfabetizadas; Goiás - 80% das crianças alfabetizadas;

80% das crianças alfabetizadas; Paraná - 80% das crianças alfabetizadas.

Na segunda edição do Selo Nacional Compromisso, os três receberam o Selo Ouro do ICA, assim como outros estados que também atingiram a meta.

Os estados lideral o ranking nacional de alfabetização com o Ceará no topo.

O selo é uma ferramenta de autoavaliação e reconhecimento de boas práticas de gestão e formação de professores.

Quando uma criança se torna alfabetizada?

O ICA é calculado com base em uma prova aplicada em crianças de 7 anos que cursaram o 2º ano do ensino fundamental.

Para se enquadrar como alfabetizada, a criança deve ser capaz de ler pequenos textos, realizar inferências básicas e escrever materiais simples e cotidianos.

O exame é composto por 16 itens de múltipla escolha e três de resposta dissertativa, sendo uma produção textual. A avaliação é realizada junto com o Inep, que fornece um conjunto de itens que integram os testes.

Após aplicação, o indicador é calculado com base no alinhamento dos dados coletados em cada estado.