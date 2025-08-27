Alerta amarelo: chuvas intensas e ventos fortes devem chegar em oito estados; saiba quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes em oito estados brasileiros nesta quarta-feira, 27.

As unidades da federação sob aviso são: Amazonas, Roraima, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe.

Condições meteorológicas esperadas

De acordo com o Inmet, espera-se um volume de chuvas acumuladas entre 20 e 30 milímetros por hora, com possibilidade de alcançar até 50 milímetros em um único dia. Além das chuvas, as rajadas de vento podem atingir até 60 km/h, o que eleva o risco de transtornos significativos.

Os principais riscos incluem alagamentos pontuais, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e possíveis interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. Em face desses perigos, a população deve seguir as orientações de segurança, como:

Evitar se abrigar embaixo de árvores durante ventos fortes.

Não estacionar veículos próximos a placas ou torres de transmissão.

Não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Alerta amarelo: risco controlado, mas necessário de atenção

O alerta amarelo, embora não indique um risco elevado, sugere que as condições climáticas podem gerar transtornos significativos, exigindo atenção e ações preventivas. O Inmet enfatiza a importância de acompanhar as atualizações para garantir a segurança de todos.

Este alerta ocorre em um período de instabilidade atmosférica comum para a época do ano, quando há tendência de intensificação e prolongamento das chuvas em várias regiões do país. A colaboração da população é essencial para minimizar os impactos e prevenir acidentes relacionados ao mau tempo.