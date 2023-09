Além de Biden e Zelensky, Lula terá mais sete encontros bilaterais em NY; veja agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá nove encontros bilaterais durante a sua participação da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. O governo divulgou a agenda do petista para os próximos dias nesta segunda-feira.

Lula chegou na cidade americana no sábado e já participou de reunião com empresários e encontros bilaterais com Suíça e Reino Unido. Além dos encontros já confirmados com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o brasileiro também vai se reunir com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz e com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas.

Reuniões com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, também estão na agenda. Segundo o Itamaraty, Lula teria recebido mais de 60 pedidos de encontros.

Sete ministros brasileiros, além do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, também estão em Nova York para participar de encontros e eventos relacionados à agenda da Assembleia Geral. Outros cinco ministros e representantes de ministérios, que não fazem parte da delegação oficial, também estão nos Estados Unidos cumprindo agendas oficiais.

Esta será a oitava vez que o petista abrirá uma Assembleia Geral da ONU. Ao longo de seus dois mandatos anteriores, ele participou do evento todos os anos entre 2003 e 2009. Em 2010, foi representado pelo então ministro das Relações Exteriores e atual assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

Agenda de Lula na terça-feira

8h40 - secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres

15h - presidente da República da Áustria, Alexander Van der Bellen

16h - primeiro-ministro da República Federal da Alemanha, Olaf Scholz

17h15 - primeiro-ministro do Reino da Noruega, Jonas Gahr Store

18h - presidente do Estado da Palestina e da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas

Agenda de Lula na quarta-feira