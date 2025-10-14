Alcolumbre diz que aguarda texto sobre dosimetria de penas do 8/1: 'Estou esperando o Paulinho'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira que aguarda o texto do PL da Dosimetria — proposta que pretende revisar as punições de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro —, relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Na última semana, o deputado disse que a apresentação do seu parecer depende de acordo com Alcolumbre, já que os senadores seriam os próximos a analisar o texto, caso passe pela Câmara. Desde agosto, Alcolumbre afirma que tem trabalhado por um "texto intermediário" a uma "anistia ampla e irrestrita", defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).