Alcolumbre adia para quinta votação do ajuste fiscal após crítica de senadores

A votação do projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal negociadas entre o governo Lula e o Congresso foi adiada para quinta-feira, 12. A ideia inicial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), era analisar o texto ainda nesta quarta, 11, poucas horas depois de ele ser protocolado, mas os parlamentares não reagiram bem.

Em plenário, Alcolumbre defendeu a votação imediata, mas pediu a opinião dos colegas sobre a possibilidade de apreciar a proposta no mesmo dia. Vários senadores disseram que não conheciam o conteúdo e que não tiveram tempo de avaliá-lo. Também lembraram que não havia relatório disponível. Entre os críticos da votação imediata estavam nomes da oposição, como Magno Malta (PL-ES), Marcos Rogério (PL-RO), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF).

Segundo o jornal Alcolumbre rebateu dizendo que os próprios parlamentares costumam criticar o volume de gastos do governo, mas resistiam a votar justamente uma proposta voltada ao ajuste das contas públicas. Com o impasse, passou-se a discutir duas saídas: manter o painel de quórum aberto ou suspender a análise e retomá-la na quinta, depois da sessão do Congresso, que reúne deputados e senadores. Prevaleceu a segunda.

A votação rápida havia sido costurada entre integrantes do governo e a cúpula do Senado. Ao longo do dia, interlocutores de Alcolumbre afirmavam que ele estava disposto a pôr o texto em votação imediatamente, assim que fosse protocolado. Antes de o presidente da Casa propor a votação, uma reunião no Senado discutia o conteúdo do projeto, com a presença do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, dos senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Teresa Leitão (PT-PE) e do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), que também é responsável pelo Orçamento de 2027.

O que prevê o texto

O projeto foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA). Segundo Moretti, o pacote terá impacto de R$ 60 bilhões nas contas públicas no próximo ano, com efeitos que devem crescer nos anos seguintes.

Entre as principais medidas, estão mudanças nas regras de contingenciamento. Pelo novo desenho, o governo poderá bloquear gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância. O texto também prevê nova rodada de redução de benefícios tributários, com a ampliação de 10% para 20% do corte linear de incentivos fiscais, além de estabelecer limites para compensações tributárias.

(Com informações do jornal O Globo)