Alckmin tem mais chance de ganhar governo de SP. Capital é o maior desafio

De acordo com a última pesquisa EXAME/IDEIA, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) seria o nome com mais chances de vencer as eleições ao governo do estado de São Paulo, se elas fossem hoje. Em todas as simulações de segundo turno para 2022, ele aparece com vantagem nas intenções de voto em relação aos outros possíveis candidatos.

Está na hora de sair do emprego ou vale a pena continuar? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.

“A pesquisa de intenção de voto mostra que existe uma memória positiva em relação ao Alckmin, que lidera numericamente os vários cenários de primeiro e de segundo turno. Quando fazemos as quebras regionais, na região do Vale do Paraíba, na região do sul, e no interior do estado de São Paulo, ele é muito bem avaliado”, explica Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto especializado em opinião pública.

Apesar do ex-governador ter um melhor desempenho no interior, o maior desafio é na cidade de São Paulo, onde está boa parte dos eleitores do estado. Na região da capital paulista, a preferência tende a ser por candidatos mais à esquerda, como Fernando Haddad (PT), ou Guilherme Boulos (PSOL).

Moura é o convidado do mais novo episódio do podcast EXAME Política, que semanalmente traz os assuntos mais quentes, com análise aprofundada. Nesta semana, ele avalia também os números da pesquisa EXAME/IDEIA, a rejeição dos eleitores ao nome tanto de Lula quanto de Bolsonaro em 2022, e uma possível terceira via.

A pesquisa EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.248 pessoas entre os dias 28 de junho e 1° de julho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Clique aqui para ler o relatório completo.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.