Alckmin sinaliza que governo deve incluir caminhão no pacote de resgate do carro popular

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sinalizou nesta terça-feira, 16, que o governo pode incluir medidas de apoio à indústria de caminhões dentro do plano de resgate ao carro popular estudado pelo Executivo.

"Este é um estudo que estamos fazendo. 25 de maio é o Dia da Indústria e se até lá tivermos formatado um modelo será apresentado lá na frente. Ainda não está definido. Não é só carro, mas também caminhão", disse Alckmin a jornalistas após participar de almoço na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

QUER RECEBER AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO DIA NO SEU CELULAR? ENTRE NO GRUPO DA EXAME NO TELEGRAM

Redução do preço do carro popular

A manifestação ocorre em meio ao estudo pelo governo de medidas que possam reduzir o preço do carro popular e, assim, aquecer o mercado de veículos.

Alckmin voltou a defender também que a agroindústria faça parte da "neoindustrialização" do País, baseada também na digitalização e na economia verde. "Um setor que foi muito bem é a silvicultura. A indústria de papel e celulose bate todos os recordes. Temos de aproveitar toda nossa competitividade em relação ao mundo e todas as oportunidades: hidrogênio verde, etanol e produção de alimentos. O Brasil tem agricultura e pecuária mais competitiva do mudo", afirmou.