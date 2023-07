Ajustes nos ministérios vão consolidar uma base objetiva para o governo, afirma Arnaldo Jardim

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) afirmou nesta quinta-feira, 27, que após um começo claudicante, o governo deve consolidar uma "base objetiva" no Congresso com as possíveis trocas de ministros, com a entrada de partidos do centrão. O deputado foi o entrevistado do Macro em Pauta da EXAME desta semana.

Jardim analisou que o governo Lula "começou de um jeito e terminou de outro". Para ele, durante os primeiros meses do ano, o sentimento pós-eleição "prevaleceu" sobre uma agenda propositiva, o que prejudicou a composição de uma base. "O governo decidiu apoiar Lira e Pacheco, em um sinal de que entendeu o resultados das eleições, para formar uma base. Porém, nas primeiras atitudes, o governo agiu como se já tivesse uma base consolidada", disse.

O deputado disse que, na sua percepção, uma série de medidas provisórias na Câmara fizeram o governo retomar o eixo, como a que recriou o Minha Casa Minha Vida e a que reestruturou o organograma do governo, dando atenção para medidas econômicas e angariando apoio por isso. Jardim, que preside a Frente Parlamentar Brasil Competitivo, analisa que os ajustes ministeriais discutidos pelo governo devem consolidar uma base objetiva de governabilidade.

"Vieram sinais que o governo não daria relevo para as chamadas pautas de costumes e focaria no social e na economia. Acredito que toda vez que o governo fizer isso, ele ganha adesão. Mas se der relevância para questões pontuais e ruidosas, dará um tiro no pé", explicou. Reforma tributária