Aglomeração e filas: veja fotos de como foi a reabertura de shoppings

Com o afrouxamento do isolamento social no Brasil e a liberação do retorno de atividades consideradas não essenciais, shopping centers registraram aglomeração e filas no primeiro dia de reabertura.

Na tarde desta segunda-feira 8 de maio, o Brisamar Shopping, localizado em São Vicente, no litoral paulista, reabriu suas portas. Centenas de pessoas se aglomeraram sem o distanciamento mínimo necessário para evitar a contaminação do coronavírus.

Segundo a administração municipal, a reabertura do shopping está respaldada por lei municipal, aprovada na Câmara de São Vicente, e não conflita com o Plano São Paulo, proposta do governo estadual para flexibilização da quarentena em fases.

Já em Fortaleza, os shoppings também registraram um grande volume de pessoas na reabertura. Apesar dos horários de funcionamento alterados e das medidas sanitárias rígidas, um grande volume de consumidores aguardavam a retomada das atividades nesta segunda.

Os estabelecimentos abriram as portas para o público às 12 horas com encerramento das atividades às 20 horas, como determina o novo decreto estadual anunciado pelo governo do Ceará. No documento está permitido que 30% da capacidade máxima dos shoppings poderá ser ocupada. Porém, já no primeiro dia, alguns estabelecimentos apresentavam movimentação acima do permitido.

Veja fotos: