Veja a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira, 2 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Pará e no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 1º. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, tem encontro na Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB/SP).

Endereço: Rua Maria Paula, 35, auditório do 2º andar, Centro.

Às 14h, tem gravação para o programa eleitoral.

Jair Bolsonaro (PL):

Atividades de campanha no Rio Grande do Sul (RS).

Pela manhã, deve participar da abertura da Expointer, em Esteio (RS).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 9h, participa de encontro com os Povos da Floresta e das Águas, em Belém (PA).

Endereço: Parque dos Igarapés, Travessa WE12, 1000 Conjunto Satélite – Coqueiro.

Às 18h, participa ato Todos Juntos pelo Maranhão, em São Luís (MA).

Endereço: estacionamento ao lado da Praça Maria Aragão.

Simone Tebet (MDB):

Às 9h, faz caminhada no mercado Ver-o-Peso, em Belém (PA).

Às 12h, almoça com o governador Helder Barbalho, entidades empresariais e lideranças da sociedade civil, em Belém (PA).

Endereço: Salão Carajás – Hotel Princesa Louça. Avenida Presidente Vargas, 882.

Às 16h, participa de grande caminhada com o governador Helder Barbalho e lideranças da região oeste do Pará, em Santarém (PA).

Endereço: Praça Tiradentes - Bairro Aldeia.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

