Entrevista, caminhada e cerimônias: veja agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Distrito Federal e em Santa Catarina nesta terça-feira, 23. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Ciro Gomes (PDT):

Às 20h30, será entrevistado no Jornal Nacional, da TV Globo.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 9h45, participa da cerimônia de abertura do Congresso Aço Brasil 2022, em São Paulo (SP).

Local: Hotel Unique, Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jardim Paulista.



Às 17h, participa da solenidade de chegada da Relíquia do Imperador Dom Pedro I, em Brasília (DF).

Local: Palácio do Planalto.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 18h, tem encontro com empresários do setor da construção civil, em São Paulo (SP).

Local: Hotel Gran Mercure, Rua Sena Madureira,1355, Ibirapuera.

Simone Tebet (MDB):

As 9h, visita a Escola de Teatro Bolshói no Brasil, em Joinville (SC).

Local: Avenida José Vieira, 315, América.

Às 10h30, faz caminhada no centro de Joinville (SC).

Local: Rua das Palmeiras, 91.

Às 13h, almoça no hotel Mercure Itajaí Navegantes, em Itajaí (SC).

Local: Rua Dr. Pedro Ferreira, 363.

Às 15h, visita o Porto de Itajaí (SC).

Local: Rua Blumenau, 5, São João.

Às 16h, visita a Reitoria da Universidade do Vale do Itajaí (SC).

Local: Rua Uruguai, 458, Centro.

Às 19h, participa do lançamento da candidatura de José Serra, em São Paulo (SP).

Local: Teatro Jaraguá, Novotel São Paulo Jaraguá. Rua Martins Fontes, 71, Centro Histórico de São Paulo.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

LEIA TAMBÉM: