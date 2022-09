Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira, 1º de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Pará e no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 1º. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, entrega o plano “País pela Infância e Adolescência” - Movimento Agenda 227, em São Paulo (SP).

Endereço: Instituto Alana (Rua Fradique Coutinho, 50 - 11º Andar - Pinheiros)

Às 20h, será entrevistado pela CNN Brasil.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 19h30, será sabatinado na RedeTV, em São Paulo (SP).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 10h, participa do Ato da Cultura com Lula, em Belém (PA).

Endereço: Teatro da Paz, Rua da Paz S/N – Centro.

Às 18h, participa do ato Todos Juntos pelo Pará, em Belém (PA).

Endereço: Espaço Náutico Marine Clube, Avenida Bernardo Sayão, 5060–5082, Guamá.

Simone Tebet (MDB):

Às 10h45, visita a Chácara da Fumaça, na comunidade de Mário Quintana, acompanhada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), em Porto Alegre (RS).

Endereço: ponto de encontro na estrada Martins Félix Berta, 2727.

Às 12h40, almoça com prefeito Sebastião Melo e o senador Pedro Simon, em Porto Alegre (RS).

Endereço: Restaurante Naval. Mercado Público Central – Lojas 91 e 93 – Centro Histórico de Porto Alegre.

Às 14h, visita a Expointer – Feira Nacional e Internacional de Agropecuária, em Esteio (RS).

Endereço: Parque de Exposições Assis Brasil. BR 116 – KM 13.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

LEIA TAMBÉM: