Agências dos Correios atenderão aposentados que tiveram desconto indevido em benefícios do INSS

O Ministério da Previdência Social e o INSS anunciaram nesta quinta-feira, 22, que agências dos Correios vão prestar atendimento, a partir de 30 de maio, a aposentados e pensionistas que quiserem conferir se tiveram descontos ilegais aplicados em seus benefícios por entidades ou associações.

O minsitro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que o serviço será disponibilizado para que o INSS alcance a população que não tem acesso à tecnologia. Segundo ele, esse grupo corresponde a 2% do público atendido pelo INSS, cerca de 2 milhões de pesssoas.

— Embora saibamos da quantidade grande de gente que assessam o aplicativo Meu INSS, sabemos que existem pessoas que preferem o atendimento presencial, é para essas pessoas que estamos abrindo mais um canal de atendimento para que essas pessoas sejam atendidas — disse em entrevista coletiva.

O atendimento presencial ao público séra feito exclusivamente nas agências dos Correios, e destinado somente a este serviço de conferir possíveis descontos ilegais. Segundo o governo, 4.730 agências distribuídas em todos os estados do Brasil serão disponibilizadas para esse esforço.

As agências do INSS não farão este tipo de atendimento, e seguirão se dedicando aos serviços prestados atualmente.

Para fazer o atendimento presencial é necessário apresentar apenas um documento de identificação aos funcionários das agências. Caso o aposentado ou pensionistas não tenha condições de se deslocar ao local, será necessário enviar outra pessoa com uma procuração para realizar o atendimento.

O INSS informou nesta quinta-feira ter recebido 1.913.918 respostas de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios, até as 9h. Os pedidos de reembolso começaram exatamente há uma semana.

Como 9 milhões de pessoas tiveram algum tipo de desconto associativo entre 2020 e 2025, o número de pedidos de devolução chega a cerca de 20% do total. O INSS tinha uma estimativa de que cerca de 4 milhões de pessoas foram vítimas de descontos ilegais.

A notificação foi feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS ou sob consulta no telefone 135. Não haverá contato por telefone ou mensagem SMS.

O governo concentrou os atendimentos no Meu INSS e na Central 135.

"Aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não por meio do Meu INSS ou ligue 135", detalha a notificação enviada pelo INSS.

Os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos em seus benefícios foram informados nesta quarta-feira qual associação realizou, tanto pelo aplicativo Meu INSS quanto pela Central de Atendimento, no telefone 135.

Com esses dados em mãos, o segurado poderá confirmar ou contestar o vínculo. Caso não tenha autorizado, será solicitada a devolução dos valores. As associações que forem contestadas terão 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem a filiação, a autorização para desconto e a identidade do segurado.