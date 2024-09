Agência Nacional de Mineração monitora formação de trincas em barragem em Ouro Preto

A Agência Nacional de Mineração (ANM) disse, nesta segunda-feira, 16, que acompanha a situação na barragem Forquilha III, da Vale, em Ouro Preto, após a formação de trincas na estrutura ter sido identificada na última sexta-feira.

Segundo a ANM, não foram identificadas alterações no comportamento da barragem até o momento. “Após a identificação de três trincas longitudinais, técnicos da ANM realizaram uma inspeção presencial no local. As fissuras, a princípio, parecem ser superficiais, contudo, a Vale será responsável por injetar cal nas trincas para determinar a profundidade”, disse o órgão por meio de nota.

A ANM afirma ter exigido da Vale a intensificação do monitoramento da barragem e a entrega de relatórios diários sobre as condições da estrutura. A barragem Forquilha III está localizada na mina de Fábrica, e as fissuras teriam sido encontradas pela empresa durante uma inspeção de rotina.

Em nota, a Vale informa que está conduzindo verificações adicionais na barragem, mantendo os órgãos públicos competentes informados e executando um plano de ação para investigação e correções. A companhia ressalta que as condições de estabilidade da estrutura seguem inalteradas.

As trincas são de 1 centímetro de espessura e de comprimento aproximado entre 2 e 5 metros.

A barragem está em nível 3, o mais alto da escala de risco, e, por isso, precisa ser monitorada de forma permanente. A estrutura possui 77 metros de altura e armazena 19,4 milhões de metros cúbicos de rejeitos.

As medidas preventivas em andamento incluem uma "Zona de Autossalvamento evacuada" . As imediações da barragem já estavam esvaziadas, não havendo presença de comunidades na zona de risco em caso de rompimento.

“A agência permanece vigilante quanto às ações corretivas e medidas de segurança que a Vale deve implementar”, disse a ANM.

Barragens a montante são aquelas cujo corpo é construído com o uso de rejeito, através de alteamentos sucessivos sobre o próprio material depositado.

Veja a nota da Vale na íntegra:

“A Vale informa que está conduzindo verificações adicionais na barragem Forquilha III, na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG), após inspeção rotineira que identificou trincas superficiais. A companhia mantém os órgãos públicos competentes informados e executa um plano de ação para investigação e correções, conforme necessário.

A Vale ressalta que as condições de estabilidade da estrutura seguem inalteradas. A barragem Forquilha III está em nível de emergência 3 e é monitorada em caráter permanente. Ela conta com uma Estrutura de Contenção a Jusante e tem a respectiva Zona de Autossalvamento evacuada, sem a presença de comunidades. A Vale mantém seus compromissos de avançar na descaracterização da estrutura e de buscar a redução de seu nível de emergência.”