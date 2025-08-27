Aeroporto de Guarulhos recebe US$ 2 milhões em equipamentos dos EUA; veja o que muda na segurança

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, terá novos equipamentos de segurança. O governo americano fez uma doação de itens avaliados em US$ 2 milhões. Os equipamentos são os mesmos utilizados em 440 aeroportos dos Estados Unidos.

A instalação ocorreu no terminal 3. Segundo comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, entre os novos equipamentos há raios-x de visão dupla, scanners corporais avançados (AIT-body scanner) e detectores de traços de explosivos (ETD). Além disso, os agentes receberam treinamento específico para operar as ferramentas.

A embaixada americana disse que o objetivo é elevar o padrão de inspeção, reduzir riscos e reforçar a proteção dos passageiros internacionais que embarcam no maior aeroporto do Brasil.

Doação dos EUA

Com a mudança, Guarulhos se tornou o maior aeroporto da América do Sul a operar com equipamentos de segurança de última geração em seu terminal internacional.

Os equipamentos foram uma doação do governo dos Estados Unidos, avaliada em US$ 2 milhões. De acordo com um comunicado da embaixada dos EUA no Brasil, o repasse foi feito por meio de um memorando de entendimento assinado em 2023 entre a Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos (TSA) e o GRU Airport, em coordenação com o governo brasileiro.

Guarulhos é o segundo aeroporto sul-americano a receber equipamentos desse porte. Em janeiro deste ano, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), já havia recebido uma doação semelhante.