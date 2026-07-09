Aécio Neves desiste de disputar a Presidência; PSDB deve ficar sem candidato em 2026

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), presidente nacional do partido, desistiu de disputar a Presidência da República em 2026. Com a decisão, anunciada em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a sigla tende a ficar sem candidatura própria na eleição deste ano.

Segundo Aécio, o partido concluiu que precisa "ter os pés no chão" diante do cenário político atual. "Depois de muitas conversas internas, tenho que afirmar que o PSDB caminha para não ter candidatura própria nesta eleição", declarou o parlamentar.

O foco em 2030

Na avaliação do tucano, a legenda deve concentrar esforços na reconstrução interna e na formulação de um projeto para a eleição de 2030.

Ele afirmou que o partido pretende chegar àquele pleito com uma candidatura de centro organizada, em contraposição ao que classificou como uma "armadilha de radicalização política" entre PT e PL.

Aécio afirmou que seu papel, ao retornar à presidência do PSDB, é sustentar a existência de uma alternativa entre os extremos. Segundo ele, a prioridade da sigla em 2026 passa a ser a eleição de uma bancada sólida no Congresso Nacional, e não a disputa pelo Planalto.

Caminho para a neutralidade

Com a desistência, o PSDB deve adotar a neutralidade na disputa presidencial, sem apoiar formalmente nenhum nome entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os diretórios estaduais, no entanto, terão liberdade para decidir se apoiam algum candidato em suas regiões.

A federação PSDB-Cidadania deve se reunir nas próximas semanas para discutir os próximos passos. A hipótese de uma candidatura de Aécio havia ganhado força no fim de maio, quando a federação chegou a aprovar sua pré-candidatura. À época, o parlamentar condicionava a disputa à formação de uma ampla aliança, que não se concretizou.

O tamanho atual do PSDB

A decisão reforça o encolhimento do partido que já foi uma das principais forças da política brasileira. Em 2014, Aécio disputou o segundo turno com Dilma Rousseff (PT) e obteve mais de 51 milhões de votos, o equivalente a 48,36% do eleitorado.

Desde então, o PSDB perdeu musculatura na Câmara e nos estados. A eleição de 2026 será a segunda seguida sem candidato tucano à Presidência: em 2022, a sigla também não lançou nome próprio, e o Cidadania, federado ao partido, apoiou a então candidata Simone Tebet (MDB). Aécio afirmou ainda não ter decidido se disputará uma vaga ao Senado por Minas Gerais.