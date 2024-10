Adriane Lopes tem 47,8% e Rose Modesto, 42,3%, no 2º turno em Campo Grande, diz Paraná Pesquisas

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tem 47,8% das intenções de voto na disputa de segundo turno pela prefeitura da capital sul-mato-grossense e a ex-vice-governadora do estado Rose Modesto (União Brasil) aparece com 42,3%, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24.

Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, as candidatas estão tecnicamente empatadas.

Os eleitores que afirmam votar branco, nulo ou em nenhuma somam 6,4%, e 3,6% dizem que não sabem ou não quiseram responder.

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-06183/2024 e realizou 800 entrevistas pessoais entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto no sgeundo turno para prefeito de Campo Grande

Adriane Lopes (PP) : 47,8%

: 47,8% Rose Modesto (União Brasil) : 42,3%

: 42,3% Nenhuma/Branco/Nulo : 6,4%

: 6,4% Não sabe/Não respondeu: 3,6%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

Pesquisa espontânea

Adriane Lopes e Rose Modesto também aparecem tecnicamente empatadas na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores.

Nesse cenário, os que não sabem ou não quiseram responder somam 27,4%.

Adriane Lopes : 34,4%

: 34,4% Rose Modesto : 31,9%

: 31,9% Ninguém/Branco/Nulo : 6,0%

: 6,0% Não sabe/Não respondeu : 27,4%

: 27,4% Outros nomes citados: 0,4%

(**) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.