Acumulado de chuva no Rio supera média prevista para Janeiro

Dados do Sistema Alerta Rio mostram que até o dia 24 deste mês, os pluviômetros registraram 287,7 milímetros (mm) de chuva, o equivalente a 78,5% acima da média dos meses de janeiro, que é de 161,1mm. É o terceiro janeiro mais chuvoso em toda a série histórica do órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio.

A Zona Norte foi a região mais atingida pelas fortes chuvas das últimas semanas. O bairro de Anchieta foi o mais impactado e registrou 560 mm de chuva, o número é 194% acima da média para o local, que é de 190,6 mm.

Em Irajá, bairro que frequentemente marca as maiores temperaturas nas estações do Alerta Rio, teve 470,4 mm de chuva, contra 170,7mm do esperado. Um aumento de 176% de chuva. Em Madureira não foi diferente. Moradores viram 403,4 mm de chuva cair no bairro, número 136% acima da média, que é de 170,8 mm.

Após as altas temperaturas e sensações térmicas no início deste mês, a meteorologista do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, explica o que causou essa mudança no tempo e o aumento de chuva em toda a cidade.

— Durante este mês ocorreram alguns fenômenos meteorológicos com maior frequência, como, por exemplo, a formação de sistemas de baixa pressão próximos da costa da cidade do Rio de Janeiro. Assim, estes sistemas se somaram a outros fenômenos, como áreas de instabilidade, formadas pelo calor, e também por ventos e médios e altos níveis. O conjunto destes ao longo do mês, favoreceram acumulados elevados de chuva no município — explica o especialista.

Na Zona Oeste, os números também chamam a atenção. Na estação da Avenida Brasil/Mendanha, a chuva passou dos 188,7 mm esperado para a região. Os pluviômetros este ano marcaram 381,8 mm, um aumento de 102%. Em Bangu, foram 352,4 mm contra 167,3 mm da estimativa. Um aumento de 111% de chuva.

Maiores acumulados registrados em Janeiro (1997 – 2024)