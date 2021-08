Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 6,5 milhões neste sábado

O concurso 2.404 da Mega-Sena está acumulado e poderá pagar cerca de R$ 6,5 milhões para apostas que acertarem as seis dezenas hoje (28).

O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do banco. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas e por meio de aplicativo de celular e internet banking até às 19h. O valor das apostas é de R$ 4,50 por seis dezenas.

Segundo informa o banco, o prêmio de hoje, caso seja alocado em poupança, renderá R$ 19,5 mil ao mês. A quantia corresponde a cerca de 50 automóveis de luxo, ao custo de R$ 130 mil cada.

As dezenas sorteadas no último concurso foram: 10-12-14-32-33-34

Novo horário da Super Sete

A Caixa informou, em comunicado, que novos horários foram definidos para o concurso lotérico Super Sete. Antes sorteada no período da tarde, a modalidade passa a fazer parte da faixa de 20h, quando também ocorrem os outros sorteios numéricos.

“Com a mudança, os apostadores terão mais tempo para apostar no Super Sete, além de poder acompanhar a transmissão de todos os sorteios em um só horário. Nesta sexta-feira (27/08), acontece o último sorteio no horário das 15h”, informa o banco.

O próximo sorteio da modalidade é o de número 136, e premiará o acertador das sete colunas com R$ 400 mil. As apostas também podem ser feitas por aplicativo.