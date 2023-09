Acidente aéreo no Amazonas: pista de aeroporto seria reformada neste mês, diz secretário estadual

A pista do Aeroporto de Barcelos, no interior do Amazonas, tinha uma reforma prevista para começar ainda neste mês, afirmou o secretário estadual Vinícius Almeida. As autoridades sustentam que o local apresentava condições normais de funcionamento.

O acidente aéreo, que resultou na morte de 14 pessoas, ocorreu por volta das 15h (de Brasília) deste sábado, quando o avião tentava pousar na cidade.

"A reforma na pista não é fator impeditivo para voo neste momento. Vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pousos e decolagens estão devidamente autorizados pela Anac ", disse o Coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas, em entrevista coletiva.

O prefeito de Barcelos também afirmou que o aeroporto tinha condições de funcionar. Segundo ele, a obra é para melhorar o asfalto da pista. "Mas, de toda forma, o aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei, adequadas para receber voos do porte do avião que sofreu o acidente.", afirmou Edson de Paula Rodrigues Mendes.

A pista do aeroporto tem reforma prevista para começar no próximo dia 25.

Aeroporto foi fiscalizado em 1° de setembro

A Agência Nacional de Aviação (ANAC) informou que o aeroporto de Barcelos passou por fiscalização no último dia 1º.

Em nota, o órgão afirmou que “atividades de fiscalização abrangem, em regra, todo o aeroporto ou partes dele, incluindo aspectos relativos a pavimentos, cerca, vegetação, condições de manutenção e operação, por exemplo”.

"Pouso frustrado"

O avião saiu de Manaus com destino a Barcelos. Durante o pouso, chovia bastante. O piloto teria “errado o traçado da pista”, segundo o governador Wilson Lima, e batido em alguma estrutura do aeroporto.

— Ele deve ter tocado o solo numa parte mais barrenta, e não havia as condições necessárias. Em tese, foi um pouso frustrado — afirmou.

O coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas, afirmou que há informações extraoficiais de que, antes do acidente em que 14 pessoas morreram, duas outras aeronaves optaram por regressar a Manaus porque a segurança do aeroporto de Barcelos não permitiu o pouso.

Segundo ele, as informações iniciais mostram que a aeronave teria pousado no meio da pista, ficando sem “pista suficiente para frear”, explicou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Vinícius Almeida.

“Não temos detalhes que possam ser conclusivos. Temos alguns relatos. O que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear”, esclareceu.