Abrasel manda carta a Lula pedindo retorno do horário de verão

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) enviou, nesta sexta-feira, 22, uma carta ao presidente Lula, ao vice-presidnete e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e ao ministro do Turismo, Celso Sabino, manifestando o apoio à retomada do horário de verão.

De acordo com a associação, a adoção do horário de verão gera impacto direto no faturamento dos bares e restaurantes, com crescimento no faturamento entre 10% e 15%. Com as finanças ainda afetadas pela pandemia, o setor se beneficiria da implementação da medida. Hoje, bares e restaurantes somam cerca de 1,5 milhão de estabelecimentos e são geradores de renda direta para mais de 7 milhões de brasileiros.

Há, ainda, benefícios para mais setores da economia, em especial coméricios e serviços de turismo, argumenta a Abrasel. A associação afirma que os turistas tendem a aproveitar mais o destino, estendendo suas atividades até mais tarde, o que impacta positivamente na ocupação hoteleira e no fluxo de visitantes em atrações turísticas locais.

Nesta semana, o Ministério de Minas e Energia disse, em nota, que não há necessidade, até o momento, de adotar o horário de verão no Brasil, suspenso desde 2019.

No fim do ano passado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma enquete em uma rede social questionando sobre a volta do horário de verão. Na ocasião, 66,2% dos votantes se mostraram favoráveis, enquanto 33,8% disseram ser conta. 2,3 milhões de pessoas participaram da votação informal.