O deputado federal Abílio Brunini (PL) tem 48,6% das intenções de voto e o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) aparece com 47,9% na disputa de segundo turno pela prefeitura de Cuiabá , de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, e divulgada nesta sexta-feira, 18.

Pela margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, Brunini e Cabral estão tecnicamente empatados.

Os eleitores que afirmam que não vão votar, ou votarão branco, nulo ou em ninguém somam 1,3%, e 2,3% dizem que estão indecisos ou não sabem e não responderam.

Intenções de voto no segundo turno em Cuiabá

Abílio Brunini (PL) : 48,6%

: 48,6% Lúdio Cabral (PT) : 47,9%

: 47,9% Ninguém/Branco/Nulo : 1,3%

: 1,3% NS/NR/Indeciso: 2,3%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MT-00458/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 15 e 16 de outubro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Votos válidos em João Pessoa

Abílio Brunini : 50,4%

: 50,4% Lúdio Cabral: 49,6%

Pesquisa espontânea

A Futura também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O candidato do PL aparece numericamente na frente com 46% das intenções de voto e o do PT soma 42,9%, também em empate técnico.

Neste cenário, 9,3% dos eleitores estão indecisos.

Abílio Brunini : 46,0%

: 46,0% Lúdio Cabral : 42,9%

: 42,9% Ninguém/Branco/Nulo : 1,4%

: 1,4% Outros : 0,3%

: 0,3% NS/NR/Indeciso: 9,3%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.