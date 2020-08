A pandemia acabou? Praias lotam no final de semana; veja fotos

Parece que a pandemia causada pelo novo coronavírus acabou — pelo menos nas praias cariocas e paulistas. Uma multidão invadiu o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro neste domingo, durante o dia de forte sol.

Apesar da flexibilização para o uso das praias, medidas de distanciamento não foram respeitadas e nem foram utilizadas máscaras como medida de proteção contra o coronavírus. As faixas de areia tanto das praias de Santos como do Rio registraram aglomeração durante todo o dia.

As praias da Baixada Santista estão liberadas tanto para banho de mar como para esportes aquáticos e para a prática de esportes individuais. O uso de cadeiras e guarda-sóis é permitido apenas em Peruíbe. No Rio de Janeiro, a permanência na areia é proibida. Ambulantes foram liberados para o retorno das atividades das 7h às 18h, mas sem aluguel de cadeiras e barracas, nem vendas de bebidas alcoólicas.

Apesar da fiscalização com agentes orientando a população sobre as regras, muitos grupos foram vistos fazendo o uso de cadeiras e de guarda-sol nas faixas de areia.

Nas praias do Leblon e de Ipanema, na zona Sul do Rio de Janeiro, banhistas não se importaram com as regras sanitárias vigentes.

Rio de Janeiro registra 16.027 mortes por coronavírus

O estado do Rio de Janeiro registrou até este domingo, 30, 16.027 mortes provocadas pelo novo coronavírus, entre os 223.302 casos confirmados. O número de óbitos representa 11 novas vítimas em relação a ontem (29). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), há ainda 540 óbitos em investigação e 347 foram descartados. Entre os casos confirmados, 201.715 pacientes se recuperaram da doença.

São Paulo registra 29,9 mil óbitos e 803,4 mil casos

O estado de São Paulo registrou também neste domingo, 29.978 óbitos e 803.404 casos confirmados de covid-19. Entre o total de casos diagnosticados do vírus, 625.203 pessoas estão recuperadas, sendo que 89.645 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 51,3% na Grande São Paulo e 53,9% no estado.

Por faixa etária, a mortalidade é maior entre 70 anos e 79 anos (7.554), seguida pelas faixas de 60 anos a 69 anos (7.080) e 80 anos e 89 anos (6.073). Entre as demais faixas estão os menores de 10 anos (38), de 10 anos a 19 anos (55), 20 anos a 29 anos (247), 30 anos a 39 anos (879), 40 anos a 49 anos (1.999), 50 anos a 59 anos (4.044) e maiores de 90 anos (2.009).mulheres.

Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 374.339 homens e 422.987 mulheres. Não consta informação de sexo para 6.078 casos.

A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 anos a 39 anos (190.877), seguida pela faixa de 40 anos a 49 anos (168.562). As demais faixas são os menores de 10 anos (18.585), de 10 a 19 (36.075), de 20 a 29 (133.069), de 50 a 59 (121.812), de 60 a 69 (73.508), de 70 a 79 (37.349), de 80 a 89 (18.091) e maiores de 90 anos (5.034). Não consta faixa etária para outros 442 casos.

Com dados da Agência Brasil