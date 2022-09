A 18 dias da eleição, Lula chama apoiadores a reforçar atuação nas redes sociais

Faltando 18 dias para as eleições presidenciais, o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu aos apoiadores que reforcem a atuação nas redes sociais para buscar novos eleitores e aumentar as chances de vencer a corrida no primeiro turno.

"Nós precisamos nesses 18 dias, quem gosta muito de telefone celular, quem fica mandando zap, Twitter, TikTok, 'TocToc', tem de conversar com as pessoas (para convencer a votar nele) e mostrar responsabilidade", disse durante evento de cooperativas em São Paulo.

"São só 18 dias e temos que enfrentar a maior máquina de mentiras que já aconteceu nesse País", continuou o petista, reforçando que é um "trabalho de militância". Sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, que têm grande atuação no espaço virtual, o ex-presidente afirmou que "eles têm robôs, não queremos robôs". "Temos gente. Não somos algoritmos, somos humanos", emendou.

O discurso acontece no momento em que a campanha aposta no voto útil para alavancar o petista e aumentar as chances de levar a corrida já no primeiro turno. Na última segunda-feira, 12, em evento no qual a ex-ministra Marina Silva (Rede) declarou apoio público a Lula, o ex-presidente disse que é preciso, além de atrair eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), conquistar bolsonaristas.

LEIA TAMBÉM:

Mobius diz que está pronto para comprar Brasil após eleição

Eleição presidente: onde estão os eleitores indecisos que podem definir a votação