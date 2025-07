Donald Trump mira e a 25 de Março reage: como comerciantes avaliam investigação dos EUA

A Rua 25 de Março, símbolo do comércio de São Paulo, se tornou ponto central da disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Na última quarta-feira, 16, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, abriu uma investigação na qual cita a região comercial, sob suspeita da venda de produtos falsificados e da falta de proteção aos direitos de propriedade intelectual.

A EXAME esteve no local na quinta-feira, 17. Naquele momento, estava tudo calmo — dentro da tranquilidade possível da 25 de Março. Muitos lojistas e consumidores diziam sequer saber da decisão do governo dos Estados Unidos.

Quem sabia, como se pode ver no vídeo que ilustra esta reportagem, se disse confuso com a inclusão do polo comercial em uma disputa entre dois países e preocupado com os custos que as tarifas de Trump podem trazer aos seus negócios.

Ao circular pela região, é possível ver os dois mundos — lícito e ilícito — que convivem ali. É inevitável ver produtos pirateados, a exemplo de bonecos e cadernos de marcas populares entre o público jovem, como Labubu e Bobbie Goods. Réplicas desses artigos continuam sendo vendidas livremente nos camelódromos e bancas informais.

As cenas revelam um dos maiores dilemas da 25 de Março: como equilibrar a informalidade com a legalidade no comércio popular.

Comércio legal (e duradouro) na 25 de março

A loja Colori, que está presente na região há 21 anos, é uma das críticas da atuação do comércio irregular e seus representantes defendem a formalidade e a qualidade dos produtos oferecidos.

“Quero deixar claro que nossa mercadoria não é falsa. Pagamos por ela, pagamos impostos. Os produtos que temos aqui são usados por estilistas, costureiras”, diz Diângela Rodrigues, gerente da loja.

Ela critica as acusações e as medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, e ressalta a preocupação dos comerciantes locais com o impacto das tarifas, que podem afetar diretamente empregos e a economia das famílias.

“O que o presidente Trump está dizendo é um absurdo. Cada taxa que ele aumenta prejudica não só os comerciantes, mas também toda a indústria. E quem vai pagar a conta?", afirma. "As famílias dos funcionários que serão mandadas embora. Isso é algo que ele não está pensando."

Em entrevista à EXAME, Elias Ambar, diretor da Univinco, associação que representa mais de 3.000 lojas e os comerciantes da região, mostrou-se indignado com a investigação e defendeu que a pirataria não tem origem na região.

Ele defende que os produtos falsificados vêm de fora do país e chegam ao Brasil por meio de importações — a 25 de Março é apenas um ponto de venda final. Também classificou as acusações do governo dos EUA como “distorcidas” e afirmou que a informalidade é um fenômeno global.

"Se você quer combater o mau, vai à origem. Onde é que todas essas mercadorias são produzidas? Como vêm parar aqui?", diz Ambar.

O comércio não para

Tensões geopolíticas à parte, a realidade segue na 25 de Março. O movimento na região continua intenso, com consumidores em busca de preços acessíveis.

A rua mais popular do comércio paulistano comemorou 160 anos de existência neste ano e emprega 38.000 pessoas, nas contas da Univinco. Estudos do impacto econômico da região estão desatualizados. Em 2015, uma pesquisa da São Paulo Turismo mostrava que à época a movimentação era de R$ 120 milhões por dia — algo perto de R$ 200 milhões em valores corrigidos pela inflação do período.

O fluxo diário de pessoas é de 500 mil pessoas, segundo o diretor da Univinco. Em datas comemorativas, como o Natal, pode chegar a 1 milhão de transeuntes.

“A 25 de Março é uma região conhecida pela pirataria, isso todo mundo sabe, mas também há fiscalização. O Brasil não está em oculto, e as autoridades tomam as medidas cabíveis sempre que necessário", afirma Stella Carvalho, supervisora da loja Matsumoto, presente há 50 anos na região.

Para ela, apesar das críticas constantes e da atenção internacional, é importante reconhecer o esforço das autoridades locais e dos comerciantes para coibir irregularidades e aumentar a transparência nas operações da rua.

Protestos na 25 de março

Nesta sexta, 18, porém, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que representa cerca de 500 mil trabalhadores na cidade de São Paulo, organizou uma manifestação contra Donald Trump e sua investigação. É um exemplo de como as coisas têm mudado rapidamente nas últimas semanas no Brasil e no mundo.

Durante o protesto, que contou com 250 pessoas e um carro de som, gritos contra as tarifas anunciadas por Trump e pedidos pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ecoaram, com o objetivo de defender os empregos e as empresas locais, segundo o sindicato.